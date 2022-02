Fernand De Blauwe is nummer 7 van De Twaalf van Oudenburg: “Hier ben ik geboren en wil ik ook begraven worden”

Geboren en getogen Ettelgemnaar Fernand De Blauwe uit de Oude Kerkwegel is de zevende uitverkorene in de reeks De Twaalf. Hij is getrouwd met Jacqueline Van Hove en vader van Gunther, Dieter, Jurgen en Stephanie. Zijn grote trots zijn de drie kleindochtertjes. Maar vooral is Fernand bekend als secretaris en medeoprichter van KVK Ettelgem, de voetbalclub die hem zo na aan het hart ligt.

Fernand De Blauwe runde tot enkele jaren geleden zijn eigen verzekerings- en zakenkantoor. Heel Ettelgem en bij uitbreiding West-Vlaanderen kent hem als de man die het voetbal in zijn dorp deed bloeien. Samen met wijlen Marcel Marchand en Bertrand Declerck stichtte hij in 1968 de vereniging KVK Ettelgem die vandaag nog altijd vier ploegen telt.

Voetbal

Al die tijd bleef Fernand De Blauwe secretaris. “In 1974 zijn we verbroederd met Essentho dat jaarlijks, althans voor corona, naar onze Hoge Dijken Feesten kwam in juli. Op 5 oktober 2010 werd in de schoot van onze club Senioren VK Ettelgem opgericht. We organiseren allerlei activiteiten en uitstappen”, vertelt Fernand die ook bij de senioren het secretariaat voor zijn rekening neemt.

En dan is er nog Club Brugge en zijn eigen dorp Ettelgem. “Al heel mijn leven ben ik grote supporter van blauw-zwart”, besluit Fernand De Blauwe die heel erg van zijn dorp houdt. “Hier ben ik geboren en opgegroeid en hier wil ik ook begraven worden.”

In zijn deelname aan Krak hield Fernand De Blauwe in 2016 de derde plaats over. En nu is hij door de stad voorgedragen als een van De Twaalf. Dat zijn opmerkelijke personen die al een tijd in Oudenburg wonen en straks levensgroot op de foto zullen te zien zijn bij de gelijknamige wandelroute.

Grote panelen

“Uit alle inzendingen werden twaalf personen gekozen die worden uitgenodigd voor een interview en een fotoshoot. Elk van deze twaalf geselecteerden wordt voorgesteld via de pers en op sociale media, zodat tegen de zomer van 2022 iedereen aan bod gekomen is. Daarna zullen De Twaalf op grote panelen in het Oudenburgs straatbeeld verschijnen waaraan een wandelroute wordt gekoppeld”, legt schepen van Cultuur Stijn Jonckheere uit.

Met Fernand De Blauwe zijn al zeven geselecteerden bekend. De andere zes zijn Dina Verschaeve, Serena-Lynn Geldhof, Frederiek Vandenbussche, Mia Moreaux, Luna De Vlam en Jos Desmeth.

