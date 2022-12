Ferm Zwevezele viert hun honderdste verjaardag

Op vrijdag 16 december vond het grote verjaardag- en kerstfeest plaats bij Ferm. Ferm is een van de oudste verenigingen en al honderd jaar lang organiseren ze leuke activiteiten, boeiende workshops met fijne ontmoetingen.

Als we de geschiedenis induiken dan vinden we terug dat de oorspronkelijke naam de Boerinnenbond is. In het jaar 1922, en dit elf jaar na het ontstaan van de vereniging, werd er een plaatselijke afdeling opgericht. Enkele jaren later werd dit de KVLV. Sinds twee jaar heet de vereniging Ferm. De stichtster van de Boerinnenbond van Zwevezele is Julienne Eeckhout, de vrouw van Victor Cortvriendt. De huidige voorzitster Nicole Cortvriendt is de achternicht van groottante Julienne. De bestuursploeg bestaat uit tien leden. Tijdens het kerstfeest stond een gezellig samenzijn en lekker eten op het menu. De vroegere voorzitsters en secretaressen en het huidig bestuur poseerden graag voor de groepsfoto.