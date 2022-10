Ferm Woesten opent troostplek: “Stilstaan bij gevoelens”

Op de troostplek langs de Tempelstraat in Woesten kan je mijmeren en tot rust komen met een prachtig zicht op het landschap. De troostplek is voor iedereen toegankelijk, het hele jaar door. Met de troostplek wil Ferm Woesten een meerwaarde creëren in het leven van anderen.

“Ferm kwam in de eerste coronamaanden met het idee van een troostplek. Toen we nog met strengere coronamaatregelen leefden, was het vaak niet mogelijk om via onze gekende rituelen het verlies te verwerken. Een troostplek bood dan een alternatief. Het is een plaats waar je in alle stilte, omgeven door de natuur, tot rust kunt komen. Bezoekers krijgen de kans om even stil te staan bij hun gevoelens, eventueel in gedachten afscheid te nemen van een dierbare. Er staat ook een bank”, zegt Cindy Snick, bestuurslid Ferm Woesten.

Oase van rust

“Ook nu we weer van onze vrijheid genieten, blijft de nood aan hulp in moeilijke tijden groot. Een troostplek kan nog steeds betekenisvol zijn voor de mensen. We hopen dat deze kleine oase van rust ook kan uitgroeien tot een plaats van ontmoeting. Nieuwe contacten leggen en merken dat je niet alleen bent met je gevoelens van verlies, dat kan helpend werken. De troostplek toont aan dat we met Ferm Woesten een meerwaarde willen creëren in het leven van anderen.”

De opening vond enkele weken geleden plaats. De aanwezigen kregen de kans om mee de troostplek aan te kleden. Een lid van Ferm Woesten versierde keien met een symbolische betekenis. Iedereen kon op de officiële inhuldiging een steen van troost neerleggen. “Onze troostplek is op het wandelpad bij de kapel in de Tempelstraat in Woesten. Het is een creatie in samenwerking met de gemeente Vleteren en is het hele jaar door toegankelijk voor iedereen.”