Ferm Woesten huldigt op 4 september troostplek in: “Oase van rust, plaats van ontmoeting”

Ferm Woesten huldigt op zondag 4 september officieel ‘de troostplek’ in. “Ons vrouwennetwerk organiseert met veel plezier leuke activiteiten voor streekgenoten, maar ook in moeilijkere tijden willen wij mensen steun kunnen bieden”, vertelt Martine Masson.

“Ferm kwam in de eerste coronamaanden met het idee van een troostplek. Toen we nog met strengere coronamaatregelen leefden, was het vaak niet mogelijk om via onze gekende rituelen het verlies te verwerken; een troostplek bood dan een alternatief. Het is een plaats waar je in alle stilte, omgeven door de natuur, tot rust kunt komen. Bezoekers krijgen er de kans om even stil te staan bij hun gevoelens, eventueel in gedachten afscheid te nemen van een dierbare.”

“Maar ook nu we weer van onze vrijheid genieten, blijft de nood aan hulp in moeilijke tijden groot. Ook nu kan een troostplek betekenisvol zijn voor mensen. We hopen dat deze kleine oase van rust ook kan uitgroeien tot een plaats van ontmoeting. Nieuwe contacten leggen en merken dat je niet alleen bent met je gevoelens van verlies, dat kan helend werken. De troostplek toont aan dat we met Ferm Woesten een meerwaarde willen creëren in het leven van anderen.”

De troostplek is vanaf 4 september voor iedereen toegankelijk, het hele jaar door. “We spreken die zondag af om 10.30 uur aan het Dorpshuis in Woesten, met iedereen die daar zin in heeft. We wandelen dan samen naar de troostplek, op het wandelpad tussen de Tempelstraat en Groenestraat. We heten iedereen daar om 11 uur welkom met een toespraak, gevolgd door een muzikale afsluiter. Wim Depoorter laat zijn talent op de doedelzak horen terwijl aanwezigen de kans krijgen om mee de troostplek aan te kleden”, vertelt Martine.

Een creatief lid van Ferm Woesten versiert namelijk keien met een symbolische betekenis. “Iedereen die de noodzaak voelt, kan op de officiële inhuldiging een steen van troost neerleggen. Wij voorzien genoeg versierde keien, die symbool staan voor het verlies. De keien kunnen ook functioneren als een tastbare herinnering tijdens het rouwproces.”

“We zijn heel dankbaar dat we deze plek hebben kunnen inrichten, zo mooi in het groen en toch voor iedereen gemakkelijk bereikbaar. We werkten daarvoor nauw samen met de gemeente Vleteren. Nu hopen we natuurlijk dat de troostplek een meerwaarde voor heel wat mensen kan betekenen.” (LV)