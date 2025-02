Ferm organiseert lente-onbijt

Ferm Westrozebeke organiseert zijn traditionele lente-ontbijt in samenwerking met de Landelijke Gilde dit jaar op zondag 9 maart. “We verwennen iedereen met een uitgebreide ontbijtdoos”, weet woordvoerster Isabel Pynnebrouck. “Die bevat voldoende brood en gevarieerd beleg aangevuld met lokale lekkernijen.” Het ontbijt kan op zondag 9 maart vanaf 7.30 uur afgehaald worden in gemeenschapscentrum De Nestel in de Vijfwegenstraat 19. De ontbijtdoos kan vanaf 7.30 uur ook thuis geleverd worden in Groot-Staden en aanpalende gemeenten. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Ze zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden van Ferm en de Landelijke Gilde, via fermwrb@hotmail.com of via 0478 51 60 23. (BCH/foto JCR)