Ferm Oostvleteren en Ferm Westvleteren zetten zich in voor De Warmste Week

In Vleteren hebben Ferm Westvleteren en Ferm Oostvleteren samen een actie op poten gezet ten voordele van De Warmste Week. Er kon 1.200 euro ingezameld worden.

“De dames van Ferm Westvleteren en Ferm Oostvleteren staken de koppen bij elkaar en sloegen de handen in elkaar om een mooie actie op te zetten ten voordele van De Warmste Week. Op de kerstmarkt in Oostvleteren, die georganiseerd werd door de Gezinsbond, verkochten de Ferm-afdelingen zelfgemaakte picon, taart en cupcakes belangeloos gebakken door de bestuursleden, chocomelk en ook koffie gesponsord door de plaatselijke koffiebranderij Bako”, vertelt schepen Gerda Goubeir.

“Dat het zo’n succes ging worden, hadden we totaal niet gedacht. Nog voor het einde van de markt was alles verkocht. Beter hadden we het niet kunnen verwachten. Er werd een mooi bedrag van 1.200 euro netto verdiend en dit gaat integraal naar de Warmste Week. Dank aan alle mensen die ons een bezoekje brachten en genoten van onze lekkernijen. Jullie warme hart heeft ook ons deugd gedaan.”