Ferm en stadsbestuur Tielt openen troostplek op Poelbergsite

Wie worstelt met verdriet, gemis en afscheid kan voortaan terecht op een bijzondere troostplek, een stil hoekje op de Poelbergsite met zicht op het weidse landschap. De troostplek is een initiatief van de Tieltse afdeling van vrouwenvereniging Ferm met medewerking van het Tieltse stadsbestuur.

Het lokale Fermbestuur was het Vlaamse Fermidee, dat voor het eerst gestalte kreeg in volle coronaperiode, van meet af aan genegen. “Verdriet, gemis, afscheid, troost zoeken en troost bieden zijn van alle tijden. Daarom vinden we dat het ook in een coronaluwe periode zin en betekenis kan hebben. Hierdoor konden we ook aanknopen bij de opfrissing van de Poelbergsite”, aldus het bestuur van Ferm Tielt.

“Iedereen is steeds welkom in onze troosthoek. Even verstillen en mijmeren op een bank bij het troostpaneel temidden groen en bloemen. De namen van de leden die ons in de voorbije jaren ontvallen zijn, krijgen er ook hun een plekje.”

De officiële inhuldiging vindt plaats op vrijdag 24 juni om 19 uur. Diane Broeckhoven (auteur van ‘Ik fluister in je oor’, een boek over wijlen Julie van Espen) brengt er een getuigenis en Ferm Nationaal zal er vertegenwoordigd zijn. Een vleugje muziek verbindt het geheel.

100 jaar Ferm

2022 is voor Ferm Tielt ook een heuglijk jaar: de afdeling bestaat exact 100 jaar. In die periode evolueerde de vrouwenvereniging van een organisatie met een hoofdzakelijke educatieve insteek naar een groep met een eerder sociale functie. De naam evolueerde mee: van Boerinnenbond over Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (1971) naar Ferm (2020).

“Een eeuw lang ondersteuning en zorg voor en door vrouwen op het platteland laten we niet zomaar voorbijgaan. De feestelijkheden vinden plaats op zaterdagavond 6 augustus. Alle leden en hun partner zijn welkom op het eeuwfeest voor een eucharistie, een receptie op het stadhuis en een avondfeest in Shamrock Tielt.”