Ferm en LG serveren rijkelijk paasontbijt

Het is een mooie traditie geworden dat Ferm en LG Meulebeke op Pasen hun leden, familie en vrienden uitnodigen om deel te nemen aan het paasontbijt in de Bottelarij van OC Vondel. De steunpilaren zijn twee koppels: Sabine Martens en Lode De Wulf, en Els Tack en Geert Noppe. Dit jaar namen er 176 mensen deel, 40 meer dan vorig jaar. Op de foto zien we Sabine, Els, Lode en Geert (midden foto) omringd door het team medewerkers. (LB/foto Luc)