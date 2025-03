Ferm draagt lichtjestocht op aan Renée (6), die strijd tegen leukemie verloor

Ferm Langemark droeg de lichtjestocht op vrijdag 7 maart op aan Renée De Tavernier. Het dochtertje van Didier De Tavernier en Jolien Goudeseune zou die dag zes jaar geworden zijn, maar ze overleed op 1 maart aan de gevolgen van leukemie. In vertrek- en aankomstplaats Den Tap werd een mooi herdenkingshoekje ingericht.

De lichtjestocht van Ferm is een wandeling van ongeveer 5 kilometer langs paden die feeëriek verlicht worden met theelichtjes. Onderweg zijn er verschillende stopplaatsen met versnaperingen en achteraf kunnen de deelnemers smullen van een broodje beenham en een ijsje. Dit jaar viel het evenement op vrijdag 7 maart, en dat bleek een heel symbolische datum. Renée De Tavernier zou die dag zes jaar geworden zijn, maar het meisje uit Langemark overleed op 1 maart aan de gevolgen van leukemie.

“We hebbenen de lichtjes die avond opgedragen aan Renée en maakten een mooi herdenkingshoekje in Den Tap, de start- en aankomstplaats van de lichtjestocht”, zegt Delfien De Tavernier, die een nicht is van de papa van Renée en samen met haar zus Charlotte in het bestuur van Ferm zit. “De mama van Renée is lid van onze vereniging en haar oma Brigitte Vanhaecke, die ook haar doopmeter is, heeft jarenlang in het bestuur gezeten en ook de lichtjestocht helpen organiseren.”

Hartverwarmend

In het herdenkingshoekje stond een grote foto van Renée met een kaarsje en bloemen. “We vonden het heel symbolisch dat het net tijdens de lichtjestocht haar verjaardag was. Dat vonden haar mama en oma ook en we kregen heel wat hartverwarmende reacties. We zullen ook een deel van de opbrengst van de lichtjestocht schenken aan Boven de Wolken, dat gratis fotosessies aanbiedt voor sterrenouders bij het verlies van hun kindje.”