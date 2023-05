Ferm De Geite pakt uit met ontbijtbuffet in zaal Geitenhove

Ferm De Geite organiseert na lange tijd opnieuw een uitgebreid ontbijt. Zaterdag 4 juni kan iedereen die zich vooraf inschreef vanaf 8 uur aanschuiven voor een uitgebreid ontbijtbuffet in zaal Geitenhove.

“Door de coronapandemie waren we genoodzaakt om ons ontbijt enkele keren niet te laten doorgaan. We organiseerden wel een ontbijtformule om af te halen maar we zijn blij dat onze jaarlijkse traditie terug kan doorgaan”, zegt Ferm-voorzitster Liesbeth Casteleyn.

“Na onze geslaagde souper zijn we nu ook blij om onze leden opnieuw fysiek te kunnen verwelkomen op ons ontbijt. De grote opkomst toont aan dat de leden uit De Geite en Handzame de fysieke bijeenkomsten wel kunnen smaken. We hebben na corona dan ook genoeg in te halen. Iedereen is van harte welkom op 4 juni voor heerlijke ontbijtkoeken, eitjes, spek, vers fruit, yoghurt en nog veel meer lekkers. Kinderen onder de drie jaar eten gratis”, voegt bestuurslid Célestine Despierre nog toe. (EVG)

Kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro. Wie ouder is dan 12 jaar, betaalt 16 euro. Inschrijven kan voor 28 mei op het rekeningnummer BE48 7386 0519 3227 met vermelding van uw naam en het aantal personen.