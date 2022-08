Femme Oostrozebeke viert op 23 oktober 90ste verjaardag

Met een jaartje vertraging omwille van corona mag de Oostrozebeekse Femma afdeling haar 90ste + 1 verjaardag vieren. Dat gebeurt op 23 oktober in de feestlocatie Leie-burcht, waar alle leden zijn uitgenodigd. Lieve Opsomer, die het huidige Femma-team leidt, vertelt over de geschiedenis en werking, en vertelt waarom de afdeling de jongste jaren danig gekrompen is.

Volgens Lieve Opsomer beleven heel veel verenigingen moeilijke tijden inzake rekrutering van nieuwe leden. “Ooit was de ‘vrouwenbond’ – nu Femma – de sterkste vereniging in de gemeente, met meer dan honderd leden. Intussen is onze vereniging gekrompen tot 61 leden, maar de sfeer is goed en de activiteiten worden heel druk bijgewoond.”

“Dat zoveel leden afhaken en de instroom heel gering is, heeft veel te maken met het feit dat de werkende vrouwen geen tijd meer hebben voor het verenigingsleven. Zij hebben tegenwoordig zoveel andere ontspanningsmogelijkheden, dat er nauwelijks tijd gemaakt wordt voor het verenigingsleven zoals Femma. Bovendien hebben veel vrouwen die in aanmerking komen voor onze vereniging ook nog de zorg en opvang van de kleinkinderen. Vroeger trokken alle werkende vrouwen naar Femma, maar dat is nu niet meer het geval.”

“Wij doen er alles aan om nieuwe leden aan te trekken door het aanbieden van heel leuke activiteiten die hen normaal wel interesseren. Onze doelstelling blijft: via ontspannende activiteiten vrouwen met elkaar in contact brengen, want wij zijn ervan overtuigd dat de nood aan sociaal contact in deze tijden zeer groot is. Ons activiteitenaanbod bestaat uit fietsen, wandelen, kooklessen, reizen, daguitstapjes, breicafé op donderdag. Onze afdeling werd gesticht in 1931. Toen we onze tachtigste verjaardag vierden, veranderde de naam in Femma. Ik vertel er nog graag even bij dat we voor onze werking ooit de Rausa-prijs of cultuurprijs hebben gekregen.”

“Op zondag 23 oktober wordt de 90ste verjaardag gevierd, met alle leden. We voorzien op die dag een leuke receptie in Leieburcht, gevolgd door een feestmaaltijd en in de namiddag ontspanningsmomenten. Het feest – waarop ook alle oud-leden worden uitgenodigd – moet een soort van bekroning worden voor het vele werk dat dynamische vrouwen hebben verricht om van Femma een attractieve vereniging te maken.”