Femma Westrozebeke biedt voor elk wat wils aan

Nu de coronapandemie wat geluwd is, kunnen ook bij Femma Westrozebeke de activiteiten opnieuw doorgaan. De leden krijgen volgens het bestuur alvast een pak activiteiten voorgeschoteld waarin voor elk wat wils schuilt. Op 5 mei trok Femma naar Brugge.

“We trokken op daguitstap naar Brugge met een 33 man sterke delegatie”, weet bestuurslid Katleen Borry. “We bezochten er onder andere het Volkskundemuseum en deden ook de Steenstraat – de winkelstraat bij uitstek – aan.” “We bieden onze leden overigens een waaier aan activiteiten aan met voor elk wat wils”, gaat bestuurslid Christine Verhaeghe verder. “Dat varieert van een natuurwandeling over kooklessen tot voordrachten, fietstochtjes, daguitstappen tot creatieve activiteiten zoals glazen etsen en het maken van keramiek.” “We organiseren ook jaarlijks een kerstfeest en een lentefeest”, vertelt bestuurslid Hilde Borry. “Dat zijn telkens toppers in ons activiteitenaanbod. Ook ons jaarlijks partijtje bowling kan op heel wat belangstelling rekenen.” “Eigenlijk organiseren we een tweetal activiteiten per maand”, aldus bestuurslid Vera Fonteyne. “Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus houden we het wel wat rustiger. In juli organiseren we niets. In augustus gaan we opnieuw van start met een avondwandeling waarbij er ook gestopt wordt voor een gezellig terrasje. Die activiteit vindt plaats op maandag 22 augustus.”

Nabije toekomst

“De volgende activiteiten zijn het maken van pizza’s op dinsdag 7 juni in ‘t Ganzengoed, onze ochtendwandeling met ontbijt op zondag 19 juni en een avondje fietsen op woensdag 22 juni”, weet Katleen Borry. “Overigens draait Femma Westrozebeke heel goed. Momenteel hebben we 76 leden. Nieuwe leden zijn steeds welkom.” Wie lid wil worden, kan contact opnemen met bestuursleden Hilde Borry, Christine Verhaeghe, Vera Fonteyne, Katleen Borry, Christine Borry en Christine Vantomme. (BCH)

Info: vera.fonteyne@gmail.com