Femma Wereldvrouwen afdeling Ruiselede neemt afscheid: “Te beperkte bestuursgroep”

Twee weken geleden ontvingen de dames van Femma Wereldvrouwen, afdeling Ruiselede, een uitnodiging tot betaling van het lidgeld voor 2023. Enkele dagen na het betaalverzoek kregen de leden van de lokale afdeling een bizarre mededeling: “Gelieve dat bedrag nog niet te betalen”, klonk het in de mededeling. Om nu te spreken van de kroniek van een aangekondigd einde leek toen nog een brug te ver.

En toch. Donderdagmorgen kwam er via mail een opheldering vanuit het bestuur van Femma Wereldvrouwen. “Met pijn in het hart moeten we jullie meedelen dat we afscheid nemen”, klinkt het. “Door het ontslag van enkele bestuursleden kunnen we helaas, met de resterende te beperkte bestuursgroep, geen activiteiten meer organiseren. We koesteren alvast wel de herinneringen uit het verleden. De band die we opgebouwd hebben was mooi, maar verder doen is helaas niet meer mogelijk. We hopen alvast wel dat er ooit misschien jongen mensen zijn die het aandurven om Femma terug te heropstarten.”

“Wat we nog gepland hadden tot het einde van dit jaar, gaat alvast nog door. Het winterfeest dat gepland staat op 10 december wordt meteen ook het afscheidsfeest.” (RV)