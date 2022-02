Femma Sint-Jan gaat na twee jaar corona weer voluit: “Sociaal contact is bij ons heel belangrijk”

Femma Sint-Jan is een bloeiende vereniging die 57 leden telt. 41 dames uit Sint-Jan, zes uit Zillebeke en tien van Onze-Lieve-Vrouw Ieper beleven samen tal van activiteiten. “Na twee jaar gedwongen rust, willen we onze vereniging en nieuw elan geven”, klinkt het bij het bestuur.

De Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging (KAV) werd tien jaar geleden omgedoopt tot Femma. De vrouwenvereniging telde zowat 80.000 leden en maakte deel uit van de christelijke arbeidersbeweging. De verwijzing ernaar werd geschrapt, een logisch gevolg van een uitgebreid herbronningsproces.

“Bij het ontstaan van de KAV zowat 90 jaar geleden, was de doelgroep vrij eng”, vertelt Francine Poignie. “Intussen zijn de tijden veranderd en heel wat leden noemen zich al lang niet meer christelijke of katholiek. Met de nieuwe naam zet de vrouwenbeweging de deur helemaal open voor alle vrouwen, ongeacht hun geloof, job of herkomst. Dit is trouwens ook de weg die Femma Sint-Jan opging.”

Alles keert terug

Brigida Lambrecht werd lid van Femma omdat haar dochter Bieke kernlid was van de vereniging. “Het lag voor de hand dat ik ook lid werd van Femma”, vertelt Brigida. “Sociale contacten vind ik enorm belangrijk. De mensen leven te veel op hun eilandje en de coronapandemie werkte dit nog meer in de hand. Het verenigingsleven gaat er niet op vooruit, maar ik ben ervan overtuigd dat alles terugkeert.”

Femma, of vroeger KAV, zorgde ervoor dat ik mij kon integreren in Sint-Jan

“Toen ik bij Femma aansloot, in die tijd nog KAV, waren in Sint-Jan 120 vrouwen lid van de KAV. Nu tellen we nog de helft van het aantal leden, maar het zijn wel dames met een open blik die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten.”

Brigida gelooft niet dat het allemaal verouderd is. “Het komt er in de eerste plaats op aan elkaar te leren kennen en sociaal contact te hebben. Femma is niet meer beperkt tot de eigen parochie. Zelf ben ik tevreden dat ik lid ben van Femma. Was het dat niet geweest, dan had ik wat anders gezocht. Het sociale contact vind ik belangrijk.”

Activiteiten

“De vereniging is in de eerste plaats bedoeld voor vrouwen die elkaar plaatselijk in groep ontmoeten”, vertelt Bethy Derudder. “Avontuurlijk, creatief, culinair, sportief, informatief, cultureel, vormend en genietend zijn items die centraal staan.”

“Ik ben afkomstig van Voormezele. Toen ik in Sint-Jan kwam wonen, kende ik hier haast niemand. Femma, of de toenmalige KAV, zorgde ervoor dat ik mij kon integreren in Sint-Jan.”

“We kunnen er natuurlijk niet naast kijken dat er een daling is van het aantal leden. Nu en dan organiseren we activiteiten die op veel interesse kunnen rekenen. Zo hadden we ooit eens een workshop met kok Peter Balcaen. Dat was een groot succes. Ook een workshop kleurenanalyse trok publiek en de kooklessen doen het altijd goed. Ook de naailessen kunnen rekenen op veel interesse. En de spelletjesnamiddagen zijn erg in.”

Jonge mensen gezocht

“Zoals heel wat organisaties krijgen ook wij stilaan een ouder publiek”, vervolgt Francine Poignie. “Een opfrisbeurt moet ook jongere vrouwen naar de vereniging lokken. Het is een moeilijke doelgroep die in een bijzonder drukke fase in het leven zit.”

“Onze vereniging is nog springlevend. Als we jonge bestuursleden kunnen aantrekken, heeft Femma Sint-Jan zeker nog een bestaansreden.”