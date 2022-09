Femma mOoigem schenkt 2.000 euro aan VSH vzw

Eind juni hield vrouwenbeweging Femma mOoigem een barbecue.

De opbrengst bedraagt 2.000 euro. De vereniging schenkt die aan VSH vzw.

“Dat is de zelfhulpgroep voor mensen met spina bifida of open rug en hydrocephalus of waterhoofdje. Ook hun familieleden zijn daarbij aangesloten”, legt Marianne Saelens uit.

Haar dochter Elien werd geboren met spina bifida. “De vereniging organiseert activiteiten die de integratie van de leden in de maatschappij bevorderen. Dat gaat van een zelfredzaamheidsweek tot een familieweekend of een studiedag.”

Aangezien Marianne ook bestuurslid is van Femma mOoigem, besliste de vrouwenvereniging om de opbrengst van de barbecue aan VSH vzw te schenken. (NVR)