Femma Lauwe blaast honderd verjaardagskaarsjes uit: “Er heerst altijd een topsfeer”

CC Het Applaus was onlangs de place to be voor alle sterke, onafhankelijke en geëngageerde vrouwen uit Lauwe. Femma Lauwe vierde er die dag immers haar honderdjarig bestaan. “Daar zijn we heel fier op. Femma Lauwe is niet meer weg te denken bij onze vrouwen”, zegt kernteamlid Isolde Dewyn.

De welbekende vrouwenvereniging zag het licht in 1920, de afdeling in Lauwe werd amper drie jaar later al opgericht. Het engagement van Femma Lauwe heeft dan ook diepe wortels. Net als toen geven vrouwen ook nu mee vorm aan een snel veranderende samenleving. “Het waren Maria Baers en haar trouwe medewerkers die aan de wieg stonden van Femma. Deze pittige dame stichtte in 1920 het Algemeen Secretariaat der Christelijke Sociale Vrouwenwerken, beter bekend als de KAV (Katholieke Arbeiders Vrouwen). Ze trokken zich het lot aan van ongetrouwde vrouwen die tot arbeid gedwongen werden en pleitten voor betere werkomstandigheden voor vrouwen. In 2012 veranderde KAV in Femma”, vertelt Isolde Dewyn.

“In de volksmond noemde men de KAV veelal de vrouwengilde. Veel van onze leden nu zaten vroeger al bij Jong KAV. Het engagement bij Femma Lauwe is dus vaak een motivatie van lange adem”, lacht kernteamlid Charline Bourgois.

Op stap gaan

Femma Lauwe telt momenteel een 70-tal leden, maar vroeger kon men op een nog hoger aantal rekenen. “Op ons hoogtepunt vierden we ooit ons 500ste lid. Dat was in de jaren 80. Voor de vrouwen van toen was deze vereniging een welgekomen geschenk om uit de dagelijkse sleur te geraken, met gelijkgestemden. Vandaag organiseren vrouwen veel makkelijker zelf hun activiteiten en uitstapjes. Ze zijn veel minder geremd om eens alleen op stap te gaan met vriendinnen, wat vroeger minder evident was. Er zijn vandaag de dag ook veel concurrerende vrouwenverenigingen al zien we die absoluut niet als concurrentie, hoor”, glimlacht Isolde. “Helaas hebben we door de coronacrisis veel leden zien vertrekken. En het blijft moeilijk om jonge vrouwen aan te trekken bij een vrouwenvereniging.”

Creatieve workshops

Femma is feministisch en creatief, zeggen de leden. “Femma staat voor passie, verbinden en daadkracht. Deze kerneigenschappen ademen de vrijwilligers en medewerkers uit in alles wat we doen. Baers veroordeelde destijds de armoedige leef- en werkomstandigheden van de arbeid(st)ers keihard. In de eerste decennia van de twintigste eeuw werden vrouwen als ondergeschikt bevonden aan mannen. De rol van de vrouw was om echtgenote, moeder en huisvrouw te zijn. Het kostwinnersmodel stond dus centraal. Vroeger was ons doel daarom vooral om de vrouwen te scholen, maar vandaag vinden we ons plezier in het gezellig samenzijn, de verbondenheid en de leuke uitstapjes met onze leden”, zegt Charline.

Bij Femma Lauwe legt het kernteam hun leden in watten. “We bedenken van alles om onze vrouwen een onvergetelijke dag te bezorgen. Denk maar aan culturele wandelingen, fietstochten, een ontbijt, bowling, breien, dansen, creatieve workshops, enzovoort. Soms mogen zelfs de mannen eens mee”, lacht Charline. Ook vandaag zijn de mannen aanwezig op het verjaardagsfeest in CC Het Applaus. “De receptie werd ons aangeboden door de stad Menen, waarvoor dank. Daarna gaan we genieten van lekkere broodjes en in de namiddag snijden we onze verjaardagstaart aan. Doorlopend is er een fotoreportage op het grote scherm, waarmee we herinneringen kunnen ophalen. We bedanken vandaag ook onze voorgangsters, die bergen hebben verzet.”

Uiteraard is iedereen steeds welkom bij Femma Lauwe, benadrukken Isolde en Charline. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Er heerst in elk geval altijd een topsfeer hier bij ons. Laten we dus klinken op nog eens 100 jaar Femma Lauwe.”