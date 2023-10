Femma en KWB organiseren griezeltocht met thema ‘luisteren’ in Wevelgem

De jaarlijkse griezeltocht van Femma en KWB staat dit jaar in het teken van luisteren naar elkaar. De zeven haltes onderweg bezorgen je niet alleen een mooi verhaal om naar te luisteren, je kan er ook leuke prijzen mee winnen.

Naar goede gewoonte, maar voor het laatste jaar zo lijkt, organiseren Femma en KWB een luistertocht tijdens de herfstvakantie. De tocht is vijf kilometer lang en behandelt spelenderwijs een thema. In het verleden kwamen onderwerpen zoals polarisatie en nepnieuws aan bod, dit jaar draait alles rond goed luisteren naar elkaar. “Het concept blijft hetzelfde”, vertelt Stefaan Seynhaeve. “Tijdens een korte wandeling luister je via QR-codes naar een zevendelig verhaal. Onderweg zijn er zeven borden, de route vind je door de QR-code op het eerste bord in te scannen. Je hebt dus wel een smartphone nodig en een mobiele verbinding. Dit jaar is de verteller van dienst acteur en zanger Stan Van Samang. Er zijn twee verhalen, allebei speciaal voor deze tocht geschreven: een kindvriendelijk verhaal, en eentje dat wat spannender is.”

De tocht start aan de kerk van de Wijnberg, daar vind je het eerste bord. Deelnemen is gratis en kan van zaterdag 28 oktober tot zondag 12 november. Op een speelse manier ontdekken de deelnemers enkele luistertips om op een goede manier naar elkaar te leren luisteren”, vertelt Eric Vanhauwaert van KWB Wevelgem. “Zo werken we aan het creëren van een luisterende maatschappij.”

Wie deelneemt kan iets winnen, “maar daar moet je goed voor luisteren”, vult Martine Deboosere van Femma aan. “Wie dat doet vindt onderweg de juiste figuren. En kan aan het einde van de tocht het goede antwoord geven. Zo maak je kans op tickets voor Pairi Daiza. Ook de Wevelgemse afdelingen belonen de actieve wandelaars. Je hoeft enkel een of meerdere mooie foto’s door te sturen die je nam tijdens de tocht en je maakt kans op een mooie prijs.” (SL)