Femke Piette en Kevin Gunst delen zelfde passie: dansen

Femke Piette had al op vrij jonge leeftijd de dansmicrobe te pakken. Ze won tal van discodanswedstrijden en werd in 2012 Belgisch Kampioen. Nu, tien jaar later, herhaalt Disco Queen Femke deze stunt. Ook haar levenspartner Kevin Gunst, Belgisch kampioen breackdancen, deelt haar passie. Hun dansschool 5678 in Lichtervelde draait op volle toeren en beide danskampioenen zijn in eigen thuishaven op zoek naar een geschikte locatie om ook de Koekelaarse jeugd en jongeren te leren discodansen en hiphoppen.

Femke Piette, geboren in Veurne op 16 september 1991, begon al op vroege leeftijd te turnen, maar haar zus Haike is de reden dat Femke begon te dansen. “Ja, dat is zo”, vertelt Femke lachend. “Mijn oudste zus Haike ging destijds in Veurne naar een dansschooltje, en daar was er elke zaterdagochtend repetitie. Ik ging als 7-jarige iedere zaterdag mee, maar mocht niet binnen vanwege mijn leeftijd. Het was dus iedere zaterdagochtend bleiten, bleiten en nog eens bleiten. Tot mijn papa aan de voorzitter zei: Ik weet dat ze nog twee jaar te jong is, maar laat haar alsjeblieft meedoen, zodat ze ophoudt met huilen. Vanaf toen mocht ik elke zaterdag meedoen en had ik de danskriebels te pakken.”

Discodansen is leuk en uitdagend, maar zonder te trainen lukt het niet om te presteren op hoog niveau

Dansdocente

Tot haar 18de danste Femke recreatief, want ze was competitieturnster. “Daarna ben ik mij meer en meer beginnen te verdiepen in verschillende dansstijlen”, vervolgt Femke, die ook haar universitaire master in de handelswetenschappen: accountancy en fiscaliteit, en een tweede master in bank en financiën, succesvol afrondde. “Ik werd toen ook al hier en daar gevraagd om tijdens kampen en workshops les te geven. Eens ik mijn diploma op zak had, wilde ik mij ook verdiepen in het geven van danslessen. Ik volgde een postgraduaat dansopleiding aan Vives Torhout. Met dat diploma kon ik mij vestigen als zelfstandige. Wel met de gedachte dat, mocht het niet lukken, ik nog steeds mijn masterdiploma’s had om op terug te vallen. Femke is geen leraar ballroom en/of latindansen; ze specialiseert zich in solodansen. “Ik ben begonnen met mij te verdiepen in ballet, jazz, moderne dans, hiphop, disco en ben zo ook in wedstrijddans hip hop en disco gerold. Disco sprak mij meteen aan. En het is geen ABBA-disco van in de jaren ‘70, hé. Het is stevige disco van zo’n 140 beats per minuut, dus nog ietsje hoger dan de Tomorrowland-muziek. En dat zijn heel krachtige en strakke bewegingen met heel veel lenigheid, de beentjes in de lucht en draaien en keren. En doordat ik uit de turnwereld kom, was dat natuurlijk mijn ding.”

Op zoek naar locatie

“Het eerste volledige seizoen dat ik aan wedstrijden deelnam, in 2012, werd ik meteen Belgisch kampioen en nu, tien jaar later, wist ik deze stunt nog eens te herhalen. Een mooi slotakkoord om mijn solo- en duo-carrière mee af te ronden”, vertelt Femke lachend. “Ik coach sinds 2017 in Roeselare een team bestaande uit allemaal dames en één heer. Ik dans zelf ook mee, en ga mij daar nu volledig op concentreren. Discodansen is leuk en uitdagend voor je lichaam, maar zonder te trainen lukt het niet om te presteren op hoog niveau.” Femke en Kevin hebben hun eigen dansschool in Lichtervelde in de Ketelbuiserstraat 170, waar ze begin september zo’n 300 leerlingen mogen verwelkomen. Helaas krijgt hun school geen subsidies. “Onze school ligt in Lichtervelde, maar zelf wonen we in Koekelare. Hierdoor vallen we uit de boot. Daarom zijn we nu op zoek naar een geschikte locatie in onze eigen thuishaven”, besluit Femke.