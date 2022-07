Femke neemt vakantie voor speelpleinwerking Babbeloe: “Monitoren zijn welkom”

Een paar weken geleden lanceerde VOC Opstap een dringende oproep naar extra monitoren voor Babbeloe. De vier weken speelpleinwerking lijken deze zomer (zo goed als) gered, maar de nood aan moni’s blijft groot. “Nochtans neem ik hier met plezier vakantie voor op mijn werk”, zegt Femke De Brouwer (25).

Al enkele jaren organiseert VOC Opstap in Tielt een speelpleinwerking voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen die daardoor niet in een reguliere speelpleinwerking terechtkunnen. Een bijzonder nobel initiatief, dat weliswaar schreeuwt om monitoren. Zo moest de speelpleinwerking vorig jaar met een week worden ingekort omdat er voor de ingeschreven kinderen en jongeren te weinig begeleiding was.

Geen overschot

“Ik heb begrepen dat het voor deze zomer alsnog goed komt, al is er zeker geen overschot aan moni’s”, verduidelijkt de Tieltse Femke De Brouwer. “Vrijdag 22 juli moeten we de Babbeloe-werking een dagje opschorten, maar aangezien veel gezinnen sowieso een brugdag nemen na de nationale feestdag lijkt me dat geen al te groot probleem. Toch blijft de nood hoog. Zeker mannelijke monitoren, ook van pakweg 18 tot 19 jaar, mogen zich melden. Als een van onze deelnemers in een crisis gaat, is hun hulp welgekomen.”

Vrijwilliger Dierdonk

Femke De Brouwer is sinds een zomer of vijf vergroeid met Babbeloe. “Dankzij mijn jarenlange ervaring bij de Chiro heb ik veel voeling met de organisatie van jeugdactiviteiten. Toen ik enkele zomers gelegen vrijwilligerswerk verrichtte in de wijkwerking van Dierdonk, was er een samenwerking met Babbeloe. Zo kwam ik in deze speelpleinwerking terecht. Al van de eerste dagen voelde ik enorm veel liefde van de deelnemers en appreciatie van hun ouders. Vorige zomer kwam iemand tijdens een activiteit in het Patersbos op ons af om ons te bedanken voor ons werk. Daarvoor doe je het.”

Aangepast aan noden

Hoewel het de bedoeling is van Babbeloe dat de kinderen met een beperking zich op de speelpleinwerking kind kunnen voelen zoals hun leeftijdsgenoten, is het gebeuren helemaal aan hun noden aangepast. “Dat uit zich alleen al in de talrijke aanwezigheid van de monitoren. We zijn met 7 voor maximaal 14 kinderen en jongeren per dag, zodat we een-op-een-begeleiding kunnen toepassen als dat nodig is”, geeft Femke nog mee. “We spelen waterspelletjes en trekken het bos in zoals de reguliere speelpleinwerkingen, maar bij Babbeloe staat structuur voorop. Elke ochtend overlopen we uitgebreid en op maat van onze deelnemers de dagplanning. Dat impliceert ook het gebruik van pictogrammen.”

Vakantie voor Babbeloe

Met haar 25 lentes is Femke een ancien binnen het monitorenkorps van Babbeloe, maar aan stoppen denkt ze niet. “Dit jaar kan ik er veel minder bij zijn dan de voorbije zomers, omdat ik nog niet zo lang aan het werk ben als begeleidster van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Maar met de dit jaar opgebouwde vakantie wil ik volgend jaar absoluut een week vrijaf nemen speciaal om me ten dienste te stellen van Babbeloe. Nee, ik kan onze speelpleinwerking hoegenaamd nog niet missen”, glimlacht ze.

Iedere jongere vanaf 16 jaar is welkom bij Babbeloe en Jeugdateljee, de jaarwerking van VOC Opstap. Ideale profielen zijn zorgzame enthousiastelingen. Een animatorattest is welkom, maar niet noodzakelijk. Alle moni’s krijgen een animatorenvergoeding. (Tom Van Houtte)

Meer info op www.vocopstap.be of www.facebook.com/vocopstap.