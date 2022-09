Femke Everaert doet mee aan modellenwedstrijd Queen of the Models: “Focus ligt op de innerlijke groei”

Op 1 oktober zal Femke Everaert (21) schitteren tijdens de finale van de modellenwedstrijd Queen of the Models in Heist-op-den-Berg. “Queen of the Models heeft me een nieuwe kant van mezelf laten ontdekken”, vertelt ze enthousiast.

Femke waagde dit jaar de sprong in het onbekende met deze modellenwedstrijd. “Ik volg al enkele jaren verschillende missverkiezingen. Ik vind het superleuk om de groei van de kandidates te volgen, maar ook de shows en de activiteiten spraken me altijd aan. Vorig jaar nam een vriendin deel aan Queen of the Models en ik was meteen verkocht. Ik realiseerde me dat ik ook aan die wedstrijd wilde deelnemen om zo te ontdekken of het modellenwereldje iets voor mij is. Een ander voordeel van deze wedstrijd is de grote focus op het innerlijke en je persoonlijke groei. Zo moet je je inzetten voor goede doelen”, vertelt de jonge vrouw.

Nieuweling

Femke begon als volledige nieuweling aan dit avontuur. “Vroeger nam ik wel eens foto’s met vriendinnen, die we dan op Instagram plaatsten. Maar echt poseren, voor de lens van een fotograaf, dat is nieuw voor me. En ik amuseer me zo hard! Ik zou heel graag in deze branche verdergaan, nu mijn eerste stapjes gezet zijn. Ik zie wel wat er nog op mijn pad komt.”

Ik wil met deze wedstrijd vooral ervaring opdoen en mezelf beter leren kennen

Top drie

Queen of the Models blijft natuurlijk wel een wedstrijd. “Maar ik heb me niet ingeschreven om per se te winnen. Ik wilde vooral ervaring opdoen en mezelf tijdens dit traject beter leren kennen. Daar ben ik alvast in geslaagd! Natuurlijk zou het mooi meegenomen zijn als ik een plaatsje in de top drie verover, maar ik wil niet enkel dat kroontje. De andere kandidaten verdienen de titel zeker en vast ook”, aldus Femke. Deze modellenwedstrijd is de langstlopende in onze streek en vraagt wel wat tijd. “De organisatie plant heel wat activiteiten voor ons. Zo stonden er al individuele fotoshoots op de planning, maar ook in groep poseerden we al voor de lens. Daarnaast zijn er ook teambuildingactiviteiten, zoals lasershooting, waardoor je iedereen echt leert kennen. Nu we in de laatste rechte lijn naar de finale zitten, staan er heel wat repetities voor de show op de agenda. Zo leren we tijdens de catwalktraining hoe we elegant op hakken moeten lopen. Daarnaast werk ik bij mijn schoonouders in hun bistro in Middelkerke. Het zijn dus drukke dagen.”

Stemmen

Wie Femke naar de overwinning wil helpen, kan nog tot en met 25 september gratis stemmen via Facebook. “Op mijn profiel of de pagina van de wedstrijd vind je een link waar je je stem kan achterlaten. En voor alle meisjes die zich net zoals mij ook aangetrokken voelen tot de modellenwereld, maar zich onzeker voelen, heb ik ook nog een boodschap. Schrijf je gewoon in voor de wedstrijd van 2023. Grijp je kans, het is zo’n fantastisch traject en je zult er zeker geen spijt van krijgen. Je groeit enorm als persoon en leert als het ware een nieuwe familie kennen”, sluit Femke af. (LV)