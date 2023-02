Feestwinkel SoLow opent in Roeselare: “Leuke hebbedingetjes aan lage prijs!”

Pal in het centrum van Roeselare opende SoLow donderdagochtend de deuren. In Nederland zijn er al 43 filialen van de feestartikelenwinkel, in België is de winkel in de Ooststraat de derde. “Heel leuke hebbedingetjes en dat voor een lage prijs. Alles wat je kan bedenken bij een feest vind je hier terug”, aldus Diego Abeel, Country Manager België bij SoLow.

Voortaan kan je in het midden van de Ooststraat, in een van de grootste winkelpanden van de winkelstraat, terecht voor tal van feestartikelen. Van bestek, tot leuke schorten, hoeden, schmink, kostuums of zelf een leuke uienbril. “Bij SoLow vind je altijd wel iets leuks om als cadeau te geven of mee uit te pakken op een feestje”, aldus Diego Abeel. Dat de winkel enkele weken voor het carnavalsweekend in Roeselare de deuren opent, is puur toeval. “Maar hier zullen ook carnavalisten ongetwijfeld iets leuks vinden. Daarnaast verkopen we ook producten voor doe-het-zelvers en zelf voor dieren zijn er leuke spulletjes.”

Derde winkel in België

SoLow Roeselare is de derde winkel in ons land. Donderdag opende tegelijkertijd de 43ste winkel in Nederland, in Amsterdam. “Het concept ontstond in Nederland, maar nu proberen we ook Vlaanderen te veroveren. We openden vorig jaar al de deuren in Leuven en Brugge. Binnenkort is Wijnegem aan de beurt.”

“We zijn ervan overtuigd dat klanten hier met een glimlach naar buiten komen”

Doordat SoLow een uitgebreid gamma van feestartikelen aanbiedt, ging men in Roeselare in op zoek naar een geschikt en groot genoeg pand. Dat vond men in de Ooststraat op de plek waar vroeger een sportwinkel huisde. De medewerkers van de feestartikelenketen kregen op 1 januari de sleutel. De voorbije weken werd alles in gereedheid gebracht voor de grote opening van donderdag. Die lokte onmiddellijk veel volk naar de winkel. “De ideale ligging. We zijn ervan overtuigd dat klanten hier met een glimlach naar buiten komen. Alle hebbedingetjes verkopen we ook aan zo laag mogelijke prijzen, vandaar ook de naam van de winkel.”

Van Moederdag tot Halloween

Bij SoLow probeert men telkens rond bepaalde thema’s te werken. Zo zal men in aanloop naar Moederdag heel veel gepaste geschenken voor de mama’s vinden en wordt bijvoorbeeld ook Halloween niet vergeten. “Ook de eindejaarsperiode is voor ons ongetwijfeld een heel belangrijke periode.”