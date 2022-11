Feestweekend met 200.000ste bezoeker in Aquandé: “Dit is een succesverhaal”

Zaterdag 19 en zondag 20 november was het feest in zwembad Aquandé, het gezamenlijke zwembad van Deerlijk en Anzegem gelegen aan het Ommersheimplein in Vichte. Er kwam heel wat volk af op de waaier aan activiteiten, met als hoogtepunten het waterballet en de demonstratie van de redders in het bad. Tijdens het officiële moment werd de tweehonderdduizendste bezoeker in de bloemetjes gezet.

“We zijn meer dan tevreden dat we eindelijk een weekend gevonden hebben om zorgeloos allerlei festiviteiten te organiseren en te klinken op het succes”, aldus de Anzegemse schepen van Sport Yannick Ducatteeuw (Inzet) en Deerlijkse schepen van Sport Mathias Vanneste (Open VLD). Ook relatiebeheerder van Farys Katrien De Malsche spreekt in superlatieven. “In naam van Farys wil ik benadrukken dat Aquandé voor ons echt een succesverhaal is. Niet enkel de goede samenwerking met het fantastische team onder leiding van Nick Kesteloot, die er voor zorgt dat er op een veilige manier kan gezwommen worden, maar ook dat het hier gezellig en aangenaam vertoeven is ook dankzij Annemie van de cafetaria.”

Hoofdredder Nick Kesteloot (56) vult aan dat zij door corona niet afgeremd zijn geweest in hun werking. “We zijn blijven volharden”, aldus Kesteloot. “En hebben onze succesformule als familiebad verder gezet. Een goede sfeer dragen we hoog in het vaandel en er telkens opnieuw staan voor ons cliënteel met ons team. Dat team groeide ondertussen uit tot acht vaste medewerkers en twaalf interims.”

Grote opkomst

Van zaterdagochtend tot zondag in de vooravond waren er tal van gratis activiteiten. “Er kwamen zeven vroege vogels voor het ochtendzwemmen”, vertellen de medewerkers van de sportdienst van Anzegem en de Deerlijkse vrijetijdsdienst enthousiast.

Bij het ontwerpen van Aquandé is er de keuze gemaakt om te investeren in de nieuwste technieken – Schepen Mathias Vanneste

“Voor de zwemlessen kwamen honderd kinderen opdagen, waarna het Ursus Zwemklub Zwevegem aansluitend een spannende zwemwedstrijd organiseerde met 38 deelnemers. De initiatie duiken in de namiddag was volzet en de rondleiding in het zwembad was ook een voltreffer. De spelnamiddag lokte 77 kinderen en eindigde met 52 discozwemmers. Zondagochtend was de duikinitiatie ook volzet en na de rondleiding genoten een tiental aperitiefzwemmers. De zondagse spelnamiddag kreeg in totaal 180 deelnemers in het water waarna een honderdtal kijklustigen genoten van het waterballet van SKF Synchroklub Flamingo uit Zwevegem en een straffe demonstratie van de redders.”

Mia Debonnez uit Vichte werd als tweehonderdste bezoeker van Aquandé in de bloemetjes gezet. V.l.n.r. schepen van Sport Yannick Ducatteeuw, Mia Debonnez en schepen van Sport Mathias Vanneste met dochtertje. © GV

Water graadje minder

Terwijl er in heel wat andere, voornamelijk verouderde, zwembaden doemscenario’s opduiken om het kostenplaatje nog haalbaar te houden met de huidige energieprijzen, kan Anzegem betaalbaar zwemmen blijven aanbieden. “Bij het ontwerpen van Aquandé is er de keuze gemaakt om te investeren in de nieuwste technieken”, vertelt schepen Mathias Vanneste. “En op zich is het ook een recent zwembad uiteraard waardoor Aquandé een energiezuinig zwembad is. Hierdoor kunnen we voor het ganse gezin zwemmen betaalbaar houden.”

Een aantal maatregelen werden genomen om de energiefactuur te drukken. “Veel kleintjes samen maken toch een verschil”, vult schepen Ducatteeuw aan. “Het warme luchtgordijn staat uit, de douches staan 4 à 5 graden lager ingesteld qua temperatuur en het zwemwater is een graadje kouder. Eén graad minder blijft aangenaam om in te zwemmen, nog lager kan niet omwille van het functioneren van de installatie. Een bijkomende ingreep is dat de lichten sneller gedoofd worden.”

Tweehonderdste bezoeker

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de tweehonderdste bezoeker van Aquandé in de spotlights te zetten. Het was Mia Debonnez (66) uit de Rozenstraat te Vichte die de gelukkige werd. “Wekelijks kom ik hier twee keer zwemmen”, vertelt Debonnez. “Ik heb ondertussen al mijn derde abonnement. Als tweehonderdste bezoeker kreeg ik een bon voor een gratis abonnement voor drie maanden, dus dat zal ik zeker van pas komen. Ideaal dat er een fles cava bijzit, zodat ik eens goed kan klinken op het mooie Aquandé. Ik ben superblij, bedankt aan de gemeente en een welverdiende pluim aan het reddersteam en alle betrokkenen.”