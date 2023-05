Feestweekend KLJ met barbecue en Groots Tentenbal: “Inkomsten gaan naar organisatie van activiteiten”

In het weekend van 19 mei organiseert de KLJ z’n feestweekend. Vrijdag 19 mei starten ze met een barbecue, op zaterdag 20 mei vindt hun fuif ‘Groots Tentenbal’ plaats.

Op het Groots Tentenbal verwelkomen de KLJ’ers jaarlijks ongeveer 1.200 fuifgangers. Zelf veel naar fuiven gaan en promotie maken, blijkt de ideale formule. “Wij gaan naar alle fuiven in West-Vlaanderen die plaatsvinden in maart, april en mei om affiches te plakken”, vertelt Astrid Declerck. “Op 29 april zijn we op promotour geweest. Met een bus zijn we eerst naar d’ Oude Posterie in Pittem geweest, en vandaar naar de I-Joeplalafuif van KLJ Oostnieuwkerke. Sinds dit jaar hebben we ook truien met reclame van onze fuif. Onze leden dragen deze overal waar ze naartoe gaan met veel trots.”

De opbrengst van het feestweekend wordt gebruikt voor plezante activiteiten. “We proberen de activiteiten altijd zo laagdrempelig mogelijk te houden, zodat iedereen mee kan blijven gaan. Daarvoor zijn de inkomsten van ons feestweekend zo belangrijk.”

Van 25 tot 27 augustus organiseert KLJ Lichtervelde het Landjuweel. “Alle KLJ’ers van heel Vlaanderen zakken af naar ons mooie Lichtervelde”, zegt een trotse Astrid. “De vrijdagavond verwelkomen we rond de 300 KLJ’ers die het hele weekend blijven kamperen.”

Praktisch

“Er komen drie dj’s”, vertelt Astrid. “DJ Bonny en dj Athomic zijn goed bekend bij de meeste KLJ’ers. De derde dj zal iedereen ook wel kennen, maar deze blijft nog even geheim. Volg vooral de socials om meer te weten te komen.”

De barbecue vindt plaats op 19 mei en start vanaf 20 uur. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden. Deze kunnen worden klaargelegd aan de ingang. Nadien is er nog de mogelijkheid om de beentjes te strekken. Ook de dag nadien kan iedereen die nog niet uitgedanst is, zijn enthousiasme kwijt op het Groots Tentenbal.

Dit alles vindt plaats in de verwarmde tent in de Ketelbuiserstraat 184 in Lichtervelde. (JW)