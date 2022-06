Feestschepen Lisbet Bogaert: “Geef ons mooi weer en ’t wordt een zomer om van te smullen”

Ook Lisbet Bogaert, schepen van onder meer economie, maar ook van horeca- en evenementenbeleid, kijkt al uit naar de Izegemse zomer.

“Uiteraard in eerste instantie naar de Batjes, voor de handelaars en de horeca is dit zeker welgekomen na moeilijke coronajaren. Heel wat kledingzaken hebben eigenlijk nog stock van vorige jaren die ze opgepot hebben, die kunnen ze nu misschien kwijt. En ook voor de horeca moet dit weer een topweekend worden.”

Voor het eerst wordt het kernwinkelgebied in concessie gegeven aan Unizo. “Dat was twee jaar geleden al zo afgesproken. Het komt er op neer dat Unizo daar de touwtjes in handen krijgt, en ook mag controleren op parkeren en toegang. Maar het betekent eveneens dat ze ook moeten instaan voor het inzamelen van het afval. Daarvoor staan de afvaleilanden van IVIO ter beschikking.”

Vijf cafés debuteren op Dulle Dunderdagen

Van de stad krijgt de organisatie ook 3.000 euro subsidie. “En we staan ook in voor de technische ondersteuning”, klinkt het bij de schepen. En ook de schepen zal er drie dagen op post zijn. “Niet enkel uit hoofde van mijn functie, maar gewoon omdat ik daar graag naartoe ga. Snuisteren in de winkels en tussen de kraampjes, dat doe ik graag. Je ziet er vooral ook veel mensen die je al een tijdje niet meer tegen het lijf liep. Altijd een blij weerzien. En ook een terrasje doen is zeker aan mij besteed.”

Maar het belooft ook voor de schepen een drukke zomer te worden. “Op Izegem Klinkt teken ik ook al zeker present, net als op de Dulle Dunderdagen. Al die verschillende muziekgroepjes, dat is leuk om horen. En bij de Dulle Dunderdagen zijn vijf cafés er voor het eerst bij, zo leer je ook die horecazaken eens kennen.”

Meezingen met vrienden

Het 11 julifeest staat ook met stip genoteerd bij de N-VA-schepen. “Een nieuwe formule die wel zal aanslaan. Op zaterdag eerst de springkastelen voor de kleinsten en ’s avonds dan uit volle borst meezingen met de klassiekers, ja dat doe ik wel eens graag in bijzijn van vrienden. En op zondag dan weer toffe optredens voor jong en oud.”

En dan is er nog de spetterende afsluiter van de zomer. “Na de kermis en het vuurwerk kijk ik zeker al uit naar Isotopia XL op 23 en 24 september. Daarvoor konden we toch heel wat mooie namen strikken. Laat ons hopen op mooi weer voor alle zomerse activiteiten en dan wordt het zeker een zomer om van te smullen.”