Feestprogramma ondergaat twee lichte wijzigingen: Zotte Maandag met Rik Verheye

Op de kick-off van Zotte Maandag werd niet alleen het programma voorgesteld, er werd ook bekendgemaakt welke gastvedette deken Bernard Cloet en zijn vrouw Katrien tijdens de Pittemse hoogdag zal vergezellen. Niemand minder dan Rik Verheye komt naar Pittem om met het dekenpaar mee te vieren.

Tijdens de kick-off werd in zaal De Magneet het programma voor de komende Zotte Maandag op 17 juli voorgesteld. Zo’n 150 Pittem- en Egemnaren, voornamelijk leden van de verenigingen of straatcomités die aan de feeststoet willen deelnemen, gingen op de uitnodiging in. Burgemeester Denis Fraeyman gaf de nodige tekst en uitleg: “Ik moet beginnen met helaas wat minder goed nieuws. Vanuit de gemeente deden we eind vorig jaar een oproep naar vrijwilligers, die mee de Sint-Godelievekermis willen helpen organiseren. We wilden hiervoor een nieuwe vzw oprichten, maar er was echter dermate weinig interesse dat we de oprichting tijdelijk on hold hebben gezet. Het blijft echter nog altijd de bedoeling een feestcomité op te richten dat de kermis ter harte neemt en eventueel ook andere activiteiten kan organiseren. We doen hierbij dus opnieuw een warme oproep.”

Herbruikbare bekers

“Om alles vlot rond te krijgen, hebben we besloten aan het programma van de twee kermisweekends weinig te wijzigen. Er zijn echter wel twee kleine aanpassingen. De eerste wijziging betreft de jaarmarkt, ‘s morgens op Zotte Maandag. Zo’n markt organiseren is niet zo eenvoudig en binnen de gemeentediensten ontbreekt het ons aan ervaring om dat te doen. We zijn op zoek gegaan naar een partner binnen de gemeente om de organisatie over te nemen, maar hebben die niet gevonden. Daarom hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met vzw Ambulante Zelfstandigen uit Jabbeke. Die organisatie beschikt over de nodige kennis en zal de volledige organisatie op zich nemen.”

“Een tweede wijziging werd ons vanuit de hogere overheid opgelegd, want vanaf 15 juli gaat een verplichting in om bij grote evenementen nog enkel herbruikbare bekers te gebruiken. We hebben die maatregel al besproken met de horecazaken, die zullen kijken wat er mogelijk is. Er waren vorig jaar ook enkele incidenten met glas en daarom voeren we vanuit de gemeente een no-glass-zone in op Zotte Maandag langs het parcours van de stoet vanaf 14 uur. Tijdens de rest van de kermis zullen er wel glazen gebruikt mogen worden.”

Gastvedette

“Zoals de traditie wil is er op de Pittemse hoogdag telkens een gastvedette aanwezig en dus zijn we ook dit jaar op zoek gegaan naar een bekende medemens die het dekenpaar zal vergezellen. Dekenvrouw Katrien zag wel iets in de knappe Louis Talpe, maar deken Bernard en zijn vrouw waren het over één ding eens: het moest een echte West-Vlaming zijn. We zijn blij dat we aan hun wensen hebben kunnen voldoen. De voorbije dagen kon aan de hand van enkele tips op de Facebookpagina van de gemeente geraden worden wie het zou kunnen zijn en heel wat mensen kwamen juist uit bij Rik Verheye. West-Vlaamser kan het zeker niet worden.”

“We zijn heel blij met Rik Verheye als gastvedette”, vertelt deken Bernard enthousiast. “Hij lijkt mij echt wel iemand die volop zal meegaan in het zotte feestgedruis. We hebben bovendien één groot voordeel: hij zal zeker West-Vlaams begrijpen.” (Jan Goossens)