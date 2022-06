Feesten en genieten tijdens Soirée Congé van Zotte 7

Na een aantal jaren een ludieke loopwedstrijd georganiseerd te hebben tijdens het Zotte Maandagweekend besloot het team van de Zotte 7 in 2019 het roer om te gooien en Soirée Congé te organiseren, wat een succes werd. Na twee werkloze jaren nemen ze nu op vrijdag 15 juli de draad weer op.

“Toen we in 2019 besloten de ludieke loopwedstrijd voor gezien te houden en met Soirée Congé het Zotte Maandagweekend op gang te schieten, was het met veel onzekerheid”, vertelt Stijn Borry. “Het doel van Soirée Congé was hetzelfde als destijds met de gekke loopwedstrijd ‘Zotte 7 run’: we wilden ons steentje bijdragen aan de sociale activiteiten rond Zotte Maandag. Achteraf gezien bleek onze angst omtrent het welslagen van Soirée Congé onnodig, want we mogen wel stellen dat het een succes werd. In 2020 waren we dan ook van plan opnieuw te organiseren, maar helaas gooide corona voor twee jaar roet in het eten.”

Laagdrempelig

“Ook nu trekken we met ons evenement het Zotte Maandagweekend op vrijdag 15 juli op gang. Plaats van afspraak is opnieuw het Goed Ter Deurhout in de Meulebeeksesteenweg. We hebben hier voldoende ruimte en parkeerplaats om alles vlot te laten verlopen. We willen met ons evenement vrienden en collega’s de mogelijkheid bieden om samen een leuke avond te beleven. We houden het laagdrempelig, zodat iedereen zich welkom kan voelen. Van 17 tot 21 uur willen we door spelletjes zoals Kubb, nagelkloppen… het spelgehalte in ons evenement brengen, wat ongetwijfeld tot veel plezier zal leiden.”

“We hebben uiteraard ook aan de innerlijke mens gedacht dus er zullen verfrissende zomerse drankjes te verkrijgen zijn. Een aantal eetkraampjes moeten ervoor zorgen dat ook de hongerige magen gestild worden. We voorzien, net als de vorige keer, een ‘special act’ om de bezoekers tijdens de avond te verrassen.”

Loungehalte verhogen

“We hebben uiteraard ons oor te luisteren gelegd bij bezoekers van onze eerste editie en hebben op basis van de feedback besloten enkele aanpassingen door te voeren. Zo hebben we ons loungegedeelte verplaatst en groter gemaakt omdat dit in 2019 bij veel mensen in de smaak viel. We hebben ook de positie van de deejay gewijzigd. Dit moet er enerzijds voor zorgen dat de muziek minder luid klinkt in het loungegedeelte, zodat gezellig keuvelen wat makkelijker wordt. Anderzijds zal de muziek voldoende luid klinken op onze grote dansvloer, zodat hier kan gefeest worden tot in de vroege uurtjes.”

“De toegang is gratis en we zullen zeker voldoende parking voorzien. Wie dus op een aangename manier de vakantie wil inzetten met vrienden of collega’s, niet geaarzeld, allen daarheen.” (JG)