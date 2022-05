Feestelijke viering van recente gepensioneerden Stad Oostende op de Mercator

Stad Oostende nodigde maandag 30 mei al haar recente gepensioneerden uit voor een pensioenviering op de Mercator. Voor het eerst werden de gepensioneerden van Stad en OCMW samen gevierd. Ook collega’s die tijdens de coronaperiode met pensioen gingen, waren uitgenodigd.

“We vinden het erg belangrijk om medewerkers met een lange staat van dienst te waarderen en te bedanken”, stelt burgemeester Bart Tommelein. “Sommige collega’s bouwden tijdens hun carrière bij de Stad een enorm netwerk op. Hun ervaring en expertise is van groot belang. In hun persoonlijke leven, maar ook voor onze samenleving.”

Tijdelijk terug aan het werk

Opmerkelijk is dat enkele recente gepensioneerden tijdelijk naar de werkvloer terugkeerden. Om bijvoorbeeld een dag per week de afwezigheid van een collega op te vangen of om de werking te ondersteunen bij de uitdagingen van de crisis in Oekraïne. Anderen blijven dan weer nog even als vrijwilliger aan de slag.

Het was de eerste keer dat de Stad een pensioenviering organiseerde voor medewerkers van Stad en OCMW samen en op dezelfde manier. Stad Oostende onderstreept het belang van ervaren collega’s.

“Zo doen we met alle gepensioneerden een exitgesprek om te leren uit hun ervaringen. We zijn hen dankbaar dat ze hun ervaring delen met de jonge garde en we hopen dat iedereen een band met Stad Oostende behoudt. Daarom nodigen we alle gepensioneerden voortaan ook uit op de nieuwjaarsreceptie voor stadsmedewerkers, die hopelijk begin 2023 opnieuw kan doorgaan”, besluit burgemeester Bart Tommelein.

(FRO)