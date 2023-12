Feestelijke oudejaarsavond in Den Tap

Voor mensen die op oudejaarsavond alleen thuiszitten is er nu een nobel alternatief in Den Tap, het zaaltje van Curando in de Aalterstraat. Zeven mensen zetten zich hiervoor in: Steven De Keyser en zijn echtgenote Stefanie Verstraete, Koen Defauw en zijn partner Inge Slock, André Schepens van GOAR, Jeanette De Graeve en centrumleider van LDC den Tap Hanne Lambrecht.

“Voor de coronapandemie was er al zo’n initiatief, waar mijn vrouw Stefanie en ik graag aan meewerkten”, aldus Steven De Keyser. “Toen merkten we de enorme waardering van de bezoekers en ook de nood aan zo’n samenkomst op die dag. We mochten ruim 70 aanwezigen een warme avond bezorgen. Stefanie wilde daar graag een traditie van maken, maar door covid is dat helaas niet gelukt. Het is dit jaar ons doel al wie die avond alleen thuiszit naar onze feestavond te krijgen. Desgewenst halen we de mensen thuis op en brengen ze ook veilig terug. Met een traiteur als support staan Koen en ik die avond in de keuken. We zullen met zowat veertien mensen de avond van a tot z leiden en organiseren. Met sfeermuziek van de nostalgische jukebox en meezingers van vroeger en nu. Alles gebeurt belangeloos en op vrijwillige basis”, benadrukt Steven.

“We weten dat de ervaring en het feelgoodgevoel van de eerste editie mensen zal aansporen om er weer bij te zijn. We gaan er alles aan doen om voor een piekfijn samenzijn te zorgen, met sfeervolle inrichting van de zaal en fijne muziek, om te zorgen voor een warm gevoel van sociale verbondenheid, ver weg van isolement. Iedereen is van harte welkom, maar het is niet de bedoeling er een megagebeuren van te maken. Onze doelgroep is iedereen die anders thuis alleen zit te kniezen voor televisie.” (RV)