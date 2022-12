Feestelijke opening van het Suikerplein, kloppend hart van het Veurnse Suikerpark

Burgemeester Peter Roose, WVI (West-Vlaamse Intercommunale) en projectontwikkelaar ION hebben samen het nieuwe Suikerplein in Veurne feestelijk geopend met een kerstmarkt. Samen met de buren en de eerste bewoners blikten ze kort terug op het gelopen traject van de nieuwe duurzame stadswijk, en blikken ze vooruit naar de toekomst.

Burgemeester Peter Roose focust vooral op de toekomst. “Het Suikerplein wordt het hart van Suikerpark, waar StAPwest (Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek) in 2023 haar nieuwe stek krijgt. Volgend jaar wordt ook de omgeving van het station heringericht, met onder meer de aanleg van een tuin. Er wordt een mobiliteitshub gecreëerd, want Veurne is een ideale locatie als knooppunt voor reizigers, met de fiets, met het openbaar vervoerd, de auto… In de Zuidburgweg komen nieuwe rioleringen, en ook de Rodestraat wordt aangepakt. De fietsbrug wordt een essentiële schakel die de verbinding legt tussen Suikerpark en het Veurnse stadscentrum.”

Aardgasvrije woonwijk

Projectontwikkelaar ION is trots op dit mooie sociale project, dat ook een mijlpaal betekende voor de groei van dit jonge bedrijf. Voor de Westhoek was het warmtenet dat in een eerste fase werd gerealiseerd door ION en Fluvius een primeur. Meer dan 500 woonentiteiten worden in deze aardgasvrije woonwijk Suikerpark verwarmd via het warmtenet.

Geert Sanders, algemeen directeur WVI verduidelijkt: “Warmtenetten met industriële warmte zijn een deel van de oplossing in de energietransitie, maar de uitrol vraagt technische knowhow en financiële daadkracht van haar partners. In een tweede fase realiseerden WVI en Fluvius de ‘missing link’ tussen de restwarmte afkomstig uit de chipsoven van PepsiCo en de woonwijk.”

“Het warmtenet in Suikerpark wordt zo gekoppeld aan de industrie, en zo ontstaat een gesloten kringloop van restwarmte. Nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd waardoor verwarming op lagere temperatuur mogelijk is, wat efficiënter is en grote energiewinst oplevert. Er wordt grotendeels gewerkt met een relatief lage temperatuur van zo’n 55°C.”

Missing link

“Het warmtenet in Veurne wordt het allereerste warmtenet dat 100 % draait op restwarmte uit de voedingsindustrie! Dankzij het Europese Interreg 2 Zeeën-project LECSEA investeert de WVI als grondeigenaar en publieke projectontwikkelaar van de Suikersite mee in deze ‘missing link’ voor een bedrag van 750.000 euro (excl. btw). Fluvius tekende voor zijn deel van het warmtenet in op de Call ‘Groene warmte’ van de Vlaamse overheid. Vanaf maart 2023 kan de kraan met restwarmte worden opengedraaid richting de woonwijk.”

Om de aanwezige natuurwaarden van het overwegend uit open water en moeras bestaande unieke stukje natuur te versterken en de verdroging van het natuurgebied tegen te gaan maakte de WVI in nauw overleg met Stad Veurne, Natuurpunt Westkust en het Agentschap Natuur en Bos een natuurbeheerplan op. Het natuurgebied Suikerwater fungeert bij hevige regenval als natuurlijke waterbuffer voor het nabijgelegen woonproject en het bedrijventerrein.

Belangrijke mijlpaal

WVI heeft fors geïnvesteerd in de heraanleg en uitdieping van de bestaande waterbekkens. Zo blijft Suikerwater internationaal een belangrijke broed- en overwinteringsplaats voor tal van moeras- en watervogels. Kleine initiatieven zoals het plaatsen van de huiszwaluwtil en de overzwaluwwand zijn het mooie resultaat van een stevig partnerschap. Er is ook geïnvesteerd in meer natuurbeleving, met onder meer drie vogelkijkwanden, een nieuwe vlonderconstructie en zitbanken.

“Vandaag vieren we een belangrijke mijlpaal”, besluit Geert Sanders. “In 2017 werd ION geselecteerd als private partner voor de realisatie van het woonproject en het bijbehorende recreatieve park. Met dit woonproject willen we vooral een nieuwe dynamiek realiseren in Veurne: tussen jonge gezinnen en ondernemers, tussen Veurnaars en nieuwe inwoners…”

“Suikerpark is geen doorsnee woonontwikkeling! Iedere woning staat in directe relatie tot het park, dat zo een collectieve plek wordt, met een groen, autoluw karakter, waar flexibiliteit, diversiteit en betaalbaarheid centraal staan. Het kloppende hart van de nieuwe site is het Suikerplein, een inspirerende ontmoetingsplaats met onder meer een incubator voor start-ups, kleinhandel, kantoren en de nieuwe plek voor StAPwest.”

(MVQ/ Foto MVQ)