Feestelijke opening van Fitpand in Ingelmunster: “Mensen uit hun zetel halen”

Op zaterdag 11 november verwelkomen Lisa Seynaeve en Catherine Vroman iedereen op de feestelijke opening van Fitpand in de Hinnebilkstraat 18. Je kan er terecht voor een wekelijks of tweewekelijks sportmoment. “Ook wij zijn geen topsporters. We willen de mensen gewoon uit hun zetel halen”, zegt Lisa.

In november 2019 leerden Lisa Seynaeve (30) en partner Steven Debackere (33) Fitplan kennen. In maart 2020 begonnen ze zelf mensen te begeleiden. We zijn nu vier jaar verder en ze blijven daarin actief. “Heel veel mensen zijn vandaag op zoek naar een gezonde levensstijl. Wij helpen al meer dan honderd mensen en ons doel is om dit aantal te verdubbelen”, zegt Lisa, die zich fulltime bezig houdt met Fitplan.

“Vroeger werkte mijn zoon Jens in die loods. Nu wordt ze weer gebruikt voor een goed doel”

“Tijdens corona begonnen we met Fitmarathon. We werkten online in kleine groepjes. Nu corona voorbij is, zochten we in Ingelmunster een geschikte locatie om iets op te zetten rond sport. Fitmarathon is online, maar we merkten dat mensen nog altijd nood hebben om echt samen te komen. Een sport aanbieden is een deel van ons Fitplan, maar niet iedereen die sport volgt ons Fitplan. Ons Fitpand is er wel voor iedereen. We zijn geen professionele sporters. We willen de mensen gewoon uit hun zetel halen. Daarom mag iedereen afkomen, ervaring of niet. Welkom dus aan jongvolwassenen tot ouderen.”

Positief team

In 2020 stapte Catherine Vroman mee in het Fitplan-verhaal. De echtgenote van wijlen Franky Vanderheeren en de mama van wijlen Jens Vanderheeren werkt heel gedreven mee met Lisa en Steven. “Naast mijn woning staat er een loods. We hebben nu de mogelijkheid om die te gebruiken. De plek heeft voor mezelf een heel emotionele waarde. Vroeger werkte immers mijn zoon Jenske er altijd. Nu wordt die loods opnieuw gebruikt voor een mooi doel. Jens was ook iemand die graag mensen hielp”, zegt Catherine (58), die na het plotse overlijden van haar man nog altijd veel steun krijgt van de groep.

“Ik heb mijn draai gevonden bij het team Fitslim. Een team vol positieve mensen die mij enorm steunen. Zowel fysiek als mentaal helpt mij dit vooruit. Ik word sterker omdat ik word omringd door positieve mensen. Onze community is er één met positieve vibes waar mensen zich goed voelen.”

Lichaam sterker maken

Door de opening van Fitpand hebben ze nu een eigen indoorsportaccommodatie. “De inkomsten zullen we investeren in materiaal, zoals matjes. Nu moet iedereen nog zijn eigen matje meebrengen. Bij mooi weer gaan we zeker weer buiten sporten, onder andere op het grasplein van het sportstadion”, zegt Lisa.

“We blijven mensen samenbrengen om te bewegen. We doen oefeningen op matjes om je volledige lichaam sterker te maken. We doen ook fitdance en bewegen al rechtstaand op muziek. Het zijn dansjes die iedereen à la minute kan meedoen. Mensen die het willen, kunnen eens op de bodyscan staan en zien hoe hun lichaam er binnenin uitziet. Ze krijgen vrijblijvend info over Fitplan en dan zien ze of ze met een beurtenkaart komen sporten of niet. De eerste twee keer zijn gratis. Voor mensen die het Fitplan volgen, kost het 25 euro, zonder Fitplan bedraagt de prijs 40 euro, telkens voor tien beurten.”

Geen ervaring nodig

“We merken dat voor sommige mensen de drempel nog altijd groot is”, vertellen Catherine en Lisa. “Maar ook wij zijn helemaal geen topsporters. Het is niet de bedoeling dat je ervaring hebt. Gaat iets niet, dan word je niet met de vinger gewezen. Niets moet, alles kan. Bewegen is nu eenmaal een van de basisprincipes om je goed te voelen.”