Feestelijke opening Dumontwijk na fase één van de werken: “Meteen start van fase twee”

Omdat het eerste deel van de vernieuwingswerken van de Dumontwijk zo goed als afgerond is, organiseerde het lokaal bestuur een feestelijke opening.

Sinds de start van de werken in 2021 is er hard gewerkt in de Dumontwijk en kon de eerste fase met succes worden afgerond. Dit verdiende een viering met een feestelijke opening op 1 december en dat was meteen het startschot voor de tweede fase van de vernieuwing van de wijk.

In september 2021 ging de eerste schop in de grond voor de revitalisering van de Dumontwijk. In de eerste fase werden de hoofdstraten (gedeeltelijk) aangepakt, waaronder de Bortierlaan, A. Dumontlaan, Hoge Duinenlaan en Halmstraat. Vooral het wegdek en de riolering waren aan vernieuwing toe, maar ook de groene omgeving werd meegenomen. Deze renovatie draagt bij tot de algehele uitstraling en charme van de wijk.

Bij dergelijke ingrijpende werken is heldere communicatie essentieel. Karl Delbarge, coördinator van de werken, fungeerde als aanspreekpunt op straat voor vragen en opmerkingen van inwoners en omwonenden. Er werd ook een informatief krantje ‘Werken in de Dumontwijk’ in het leven geroepen, dat regelmatige updates bood over de voortgang, wetenswaardigheden over de werken (zoals beplanting, rioleringsdetails, ontharding enzomeer), interviews met relevante actoren en alle praktische informatie voor bewoners. Daarnaast was er een Facebookgroep waar regelmatig updates in planning, omleidingskaarten en andere zaken gepost werden.

Infokanalen

Belangrijke boodschappen werden via bewonersbrieven verdeeld. Voor deel 2 van de werken, wil het bestuur deze trant voortzetten en bewoners blijvend informeren via deze kanalen”, aldus Wim Janssens, schepen van Openbare Werken. “Intussen richten we onze blik al op de toekomst met de tweede fase, waarbij de focus ligt op de beschermde zijstraten van de A. Dumontlaan en de Bortierlaan. We hopen op een even vlot verloop van de werken als bij de eerste fase. Dit is ook niet zomaar een project, het zijn niet zomaar straten. Dit is de Dumontwijk! Een wijk waar we trots op zijn en willen bewaren. Een wijk waar velen komen kijken naar de mooie architectuur. Een wijk waar het goed wonen is.”