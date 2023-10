Feestelijk molenweekend op 4 en 5 november: Molen blaast 400 kaarsjes uit

Als het op molens aankomt, dan spannen Zarren en Werken de kroon met de Couchezmolen, de Wullepitmolen en de Kruisstraatmolen. Maar niet alleen de wieken van de molens, ook het het archeologisch sitemuseum in Werken draait nog op volle toeren. In het weekend van 4 en 5 november viert de gerestaureerde Wullepitmolen zelfs haar 400ste verjaardag.

“Een bezoek met de klas van het 5de en 6de leerjaar aan ons archeologisch sitemuseum kan alleen maar leerrijk zijn”, zegt Rik Waeyaert, schepen van Toerisme. “Er is een educatieve brochure voor handen voor de leerkrachten, zodat het bezoek goed voorbereid kan worden. Met de speciale smartphones die in het museum beschikbaar zijn, kunnen de leerlingen het museum induiken. Niemand minder dan Kortemarkenaar Louis Talpe loodst hen via de audioteksten doorheen het museum. De leerlingen van het 6de leerjaar van MMI Basisschool kwamen onlangs op bezoek en ze ontvingen er na het oplossen van alle vragen en opdrachten een archeologendiploma.” Het museum valt naast schoolbezoeken ook vrij te bezoeken tussen 1 april en 30 november, telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.

Papieren molentjes

“We vieren op zaterdag 4 en zondag 5 november de 400ste verjaardag van de Wullepitmolen. In juni werd de gerestaureerde, 32 ton wegende molenkast teruggeplaatst op z’n voetstuk, na een afwezigheid van twee jaar. Op 4 november is er een speciaal avondprogramma vanaf 20.30 uur. Dan maalt de prachtig verlichte molen heel de nacht door. Er is een gratis hapje en drankje voor elke bezoeker en de Gezinsbond van Zarren zorgt voor een pop up-bar. Een harmonium-draaiorgel zorgt er voor de muzikale sfeer”, vertelt Rik Waeyaert. “Op zondag 5 november tussen 12 en 17 uur kan iedereen dan weer de molen in volle actie komen bewonderen. Er is tevens een gratis drankje en pannenkoek voor elke bezoeker. Ook de Gezinsbond is weer van de partij, terwijl er muzikale omlijsting en kinderanimatie voorzien is. Kinderen die een papieren molentje neerzetten rondom onze Wullepitmolen krijgen ook een klein geschenk. De handleiding hiervoor vinden ze op de Facebookpagina van Toerisme Kortemark.” (JD)

