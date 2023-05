Feestcommissie ‘t Veld verzekert toekomst

Het laatste weekend van juli is er opnieuw feest op ‘t Veld. Tabakommegang zorgt dan voor drie dagen volksplezier en ambiance. Om dit alles voor elkaar te krijgen, zorgt nu een tienkoppig team, de feestcommissie van ‘t Veld. En zij mogen drie nieuwe leden verwelkomen.

“Heel wat voorzitters van verenigingen smeken om vers bloed binnen hun rangen”, aldus voorzitter Bernard De Marez. “Bestuursleden nemen afscheid omwille van hun leeftijd en jongeren zijn moeilijk te vinden. Hier op ‘t Veld mogen wij niet klagen, want drie jonge krachten vervoegen nu ons team: Lukas Degezelle, Wouter Martens en Hein Allaert. Zij brengen nieuwe ideeën aan en maken ons werk lichter.”

Nieuwe leden

Lukas Degezelle (28) is een zelfstandig schrijnwerker die zich vooral toelegt op interieur- en keukenbouw alsmede op maatkasten. Hij woont samen met Lisa Mareel in de Elbestraat. “Ik heb zowat alle edities van Tabakommegang meegemaakt, de sfeer hier kent geen gelijke en het doet me deugd nu deel uit te maken van de feestcommissie. Ik vrees geen extra werk, want als jonge knaap was ik ook al in de weer bij de Meulebeekse KLJ”, aldus Lukas.

Wouter Martens (32) is de echtgenoot van Linda Noppe en de papa van Margaux. Als zelfstandig elektricien woont hij in de kleine Roeselarestraat. Wouter legt zich toe op elektrische voorzieningen bij nieuwbouw, winkelinrichtingen en renovaties. “Toen men mij kwam vragen om toe te treden tot de feestcommissie van ‘t Veld, kon ik niet weigeren”, lacht Wouter. “Ik draag die parochie in mijn hart en het nemen van verantwoordelijkheid kreeg ik onder de knie bij de KLJ waarbij ik ook enkele jaren bestuurslid was.” De derde nieuwkomer is Hein Allaert (28), werkzaam in de sanitaire branche. Hij woont in de Brugsesteenweg, liep als kind school op ‘t Veld en maakte als jonge knaap alle edities van Tabakommegang mee. “Tabakommegang zit bij mij ingebakken, net zoals ik een tiental jaren actief aan de slag was bij de KLJ. Ik ben blij dat ik nu mijn diensten kan bewijzen aan een ploeg gedreven mensen die zich volop inzetten om de bevolking een gratis feest aan te bieden.”

(Luc Bouckhuyt)