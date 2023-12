Feestcomité Woesten pakt opnieuw uit met Roest’n Wintert

Feestcomité Woesten organiseert opnieuw Roest’n Wintert op zaterdag 16 december vanaf 18 uur op de markt van Woesten.

“Het vorige feestcomité organiseerde Roest’n Wintert sinds 2008. Het huidige feestcomité neemt de organisatie sinds 2015 voor zijn rekening”, zegt Bram Coppein van het feestcomité Woesten. “Tal van verenigingen staan op Roest’n met een standje. KSA, KLJ, Ferm Woesten, feestcomité Oostvleteren, een rallyteam uit Woesten… Ze brengen allemaal eten en drank mee.”

Slee

“Iedereen is welkom om de sfeer op de snuiven. Ook iedereen is welkom om een standje uit te zetten, maar we kiezen ervoor om eerst voorrang te geven aan de Vleterse verenigingen”, aldus Bram. “Er zal opnieuw veel sfeer en gezelligheid zijn. Van warme tot koude dranken, alcoholisch en niet-alcoholosich, worsten… Er zullen tal van vuurkorven zijn en rondritjes met de slee voor kinderen zullen opnieuw mogelijk zijn. Voor de sleeritjes staan kinderen steevast in een lange rij te wachten. Ook de kerstman komt weer langs om snoep uit delen.