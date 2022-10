Feestcomité toont WK-matchen Rode Duivels op groot scherm

Na het WK 2014, het EK 2016 en het WK 2018 op groot scherm, weet het Feestcomité Koekelare opnieuw te stunten door de voetballiefhebber het WK 2022, in Qatar, gratis op groot scherm aan te bieden. Place to be is de verwarmde loods van Bouwmaterialen Willaert in de Atlasstraat 13.

“Het EK 2021 (Euro 2020) hebben we door de coronaperikelen gemist, maar dit jaar zijn we wel van de partij”, opent voorzitter Bert Dehullu. “Het is dit jaar een speciale editie omdat het WK 2022 in de winter georganiseerd wordt, wat de organisatie er niet gemakkelijker op maakt. Maar we er trots op dat we in ons opzet geslaagd zijn.”

Rode Duivels

Het Feestcomité toont alle matchen van de Rode Duivels op groot scherm, mogelijk tot en met de finale. “De groepswedstrijden van de Rode Duivels worden gespeeld op woensdag 23 november om 20 uur, op zondag 27 november om 14 uur en donderdag 1 december om 16 uur”, vervolgt Bert trots.

“Afhankelijk van de positie in de poule (eerste of tweede) worden de volgende matchen op volgende dagen gespeeld: achtste finales op maandag 5 of dinsdag 6 december, telkens om 16 uur. De kwartfinales staan op het menu op vrijdag 9 of zaterdag 10 december, eveneens om 16 uur. Indien de Rode Duivels zich weten te plaatsen voor de halve finales vinden die plaats op dinsdag 13 of woensdag 14 december om 20 uur. De troosting wordt gespeeld op zaterdag 17 december om 16 uur en de finale op zondag 18 december om 16 uur.”

Verwarmde loods

Gezien het WK 2022 in de winter georganiseerd wordt, vond het Feestcomité een mooi alternatief, dankzij de firma Bouwmaterialen Willaert die bereid is haar loods langs de Atlasstraat ter beschikking te stellen. “Wij zullen een deel van de loods verwarmen zodat bezoekers de match in optimale omstandigheden zullen kunnen volgen”, besluit Bert Dehullu.

“Eén uur voor aanvang van de match is de loods toegankelijk en de supporters zullen niets tekortkomen op gebied van eten en drinken. Het meebrengen van eigen dranken op het terrein of het gebruik van glas is om veiligheidsredenen verboden. Het wordt afgeraden om met zakken of rugzakken naar de Loods Willaert af te zakken, ook in het kader van de veiligheid. Dankzij de steun van sponsors en het gemeentebestuur is dit evenement gratis toegankelijk.” (EV)