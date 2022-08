Feestcomité Reigerlo maakt zich op voor 25ste editie van Statiekermis

Vrijdagavond gaat de jaarlijkse statiekermis van start. Woensdag begint het feestweekend al met de traditionele wielerwedstrijd, vrijdagavond is er een foute party in de tent aan het plein in de Hubert d’Ydewallestraat. Zondag staat de rommelmarkt met meer dan 220 ingeschreven standhouders op de agenda.

Mark Blomme, Ineas Hernay en Danny van den Berghe zijn er al bijna alle drie bij sinds hun eerste organisatie zo’n 25 jaar geleden. Sindsdien namen ze elk jaar het initiatief om de kermis nabij het station te organiseren. Anders dan bij andere kermiscomités, is de vereniging Reigerlo ook een wielervereniging. “Daarom organiseren we ook steeds wielerwedstrijden. Woensdag is dat voor volwassenen, zondag organiseren we ook een koers voor jongeren”, klinkt het bij Danny van den Berghe.

Niet concurreren met horecazaken

De foute party van vrijdagavond belooft heel drukbezocht te worden. “En wie verkleed komt, krijgt een gratis consumptie”, vertelt Hernay. Zaterdagmiddag worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd. Zo komt er een illusionist en weerklinkt kindermuziek door de boxen. “Kermis is voor iedereen, ook gezinnen moeten aan hun trekken komen”, gaat Mark Blomme verder. Daarnaast houden de organisatoren rekening met de andere horecazaken zoals De Zevende Hemel. “Zij kregen eerst twee jaar te maken met corona en waren daarnaast bijna een jaar geïsoleerd door de werken aan het station. Het laatste wat we willen doen, is met hen concurreren.”

De organisatoren houden rekening met de verzengende hitte van dit weekend. “We plaatsen een tent over de hele oppervlakte van het pleintje, waardoor iedereen in de schaduw kan staan”, zegt Hernay. Op zaterdagavond rusten de initiatiefnemers even uit, want zondagmorgen staan ze al vanaf 5 uur paraat om de eerste rommelmarktkramen naar hun plaats te begeleiden. “We verwachten tot wel 10.000 bezoekers en er zijn al 220 mensen ingeschreven met een stand. Gelukkig kunnen we rekenen op een mooi team van vrijwilligers. Ze worden bij ons niet betaald, maar we leggen ze graag in de watten om ze te bedanken voor al hun werk”, besluit Mark Blomme.