Feestcomité Reigerlo klaar voor kermisweekend in Beernem: “We mogen een paar duizend man verwachten”

Bijna een week lang zetten de vrijwilligers van feestcomité Reigerlo zich in voor allerlei festiviteiten in het kader van Statiekermis 2023 in Beernem. Woensdag was er al een wielerwedstrijd, dit weekend zijn er naast de klassieke rommelmarkt ook kinderactiviteiten en een retro rock party. Op 19 augustus organiseert de vereniging nog een koers voor miniemen en aspiranten.

“Al sinds het vorige kermisweekend afliep, zijn we bezig met de voorbereidingen van de kermis van dit jaar”, steekt Marc Blomme van wal. We treffen hem en een deel van de kerngroep van Reigerlo in café De Zevende Hemel net voor het stationsplein aan, waar dit weekend veel staat te gebeuren. “Woensdag was er al de koers voor elite zonder contract en beloften. Een dag later zijn we begonnen met de opbouw van de tenten. In totaal plaatsen we vijf tenten”, gaat Ignace Gernaey verder. Op vrijdag wordt het feestweekend echt op gang getrapt met een heuse retro rock party. “Met The Flashlights konden we een band strikken die sowieso voor ambiance zal zorgen. We keren terug naar de jaren 70 en 80 en dat zal sowieso gedans opleveren”, lacht Gernaey.

Op zaterdagmiddag organiseren de vrijwilligers een kindernamiddag met goochelaar, schminkster en andere animatoren. “Op zaterdagavond nemen we even rust, want voor de rommelmarkt op zondagmorgen moeten we heel vroeg uit de veren”, gaat Blomme verder. In totaal werd daarvoor al meer dan 2,5 kilometer aan standen verkocht. “We mogen daar zeker een paar duizend man voor verwachten. De rommelmarkt gaat van start om 5.30 en stopt om 17.30 uur. Een dag later komen we opnieuw allemaal samen om alles af te breken”, vertelt hij.

Wielerwedstrijd

Dankzij een ferme groep vrijwilligers van jong en oud kan Reigerlo opnieuw een weekend vol leuke activiteiten organiseren. “Daarom belonen we onze mensen ook steeds met een verlengd weekendje. Sommigen werken al meer dan vijftig jaar mee aan de organisatie van statiekermis, anderen zijn er net bijgekomen. Maar we zijn blij met iedere kracht”, zegt Gernaey.

Een week later organiseert Reigerlo aan het Bargepark nog een wielerwedstrijd voor aspiranten en miniemen. Daarmee wordt Statiekermis 2023 afgesloten.