Feestcomité loopt voor Lance

Op zaterdag 15 oktober wordt de Run For Lance georganiseerd. De loopwedstrijd over 6 km en 12 km is een initiatief van het feestcomité Wulvergem dat met het evenement de nodige steun wil bieden aan Lance Alleweireldt, een jongen van 17 jaar die lijdt aan een ongeneeslijke spierziekte.

De organisatoren van de Village Run in Nieuwkerke gaven eerder al een financieel duwtje van 690 euro door hun opbrengst van de laatste editie door te storten aan de organisatie. Run For Lance start om 15 uur aan de Walvis in Wulvergem voor één of twee rondes.

Inschrijven voor woensdag 12 oktober via bruno.clabau@gmail.com. (MDN/foto EF)