Feestcomité De Verloren Hoek viert 75ste verjaardag: “Damesderby blijft publiekstrekker”

Het feestcomité De Verloren Hoek – sinds jaar en dag organisator van De Verloren Hoekfeesten op de Vesten – viert zijn 75ste verjaardag. Het bestuur trok op vrijdag 15 juli van aan het Sint-Annakwartier tot aan de Burg voor een huldiging in het stadhuis.

Van vrijdag 28 juli tot en met dinsdag 1 augustus is het opnieuw tijd voor De Verloren Hoekfeesten. Het volkse evenement tussen de molens op de Vesten, met epicentrum van de feestelijkheden ter hoogte van de Carmersstraat, is doorheen de voorbije decennia uitgegroeid tot een klassieker waar zeker geboren en getogen Bruggelingen ieder jaar weer naar uitkijken.

Het evenement mag dan wel vernoemd zijn naar ‘De Verloren Hoek’, de wijk in en rond de Camersstraat die zeker in vroeger jaren een erg volks karakter had, het heeft intussen een uitstraling tot ver buiten de eigen wijk. De bingoavond, het dartstornooi, de populaire muziekoptredens in de feesttent, het jaarlijkse ontbijt, het mosselfestijn en de quiz lokken ieder jaar weer vele honderden bezoekers naar de Vesten. Maar dé grote publiekstrekker is en blijft toch de ludieke damesderby tussen Club en Cercle op het schuin aflopende tijdelijke voetbalterrein op de Vesten.

Jubileum

Dit jaar wordt het een editie met extra glans, want het organiserende feestcomité De Verloren Hoek bestaat maar liefst 75 jaar. Dat werd ook niet vergeten door het Brugse stadsbestuur, dat bestuur en sympathisanten van het comité uitnodigde voor een huldiging in het stadhuis.

“Jullie feestcomité zag het levenslicht op 28 augustus 1948, dus kort na WO II. Een vereniging die zo lang bestaat en jaar na jaar met een ambitieus programma op de proppen komt, dat is effenaf indrukwekkend”, zo stak schepen voor Cultuur Nico Blontrock (CD&V) de loftrompet af. “Ook bijzonder is dat een aantal families – zoals de families Alloo en Verriest – van generatie op generatie deel uitmaakt van het Feestcomité.”

Het feestcomité heeft voorts ook nog een mooie traditie zoals het aanstellen van een wijkburgemeester en -burgemeesteres én zelfs een ‘wijkchampetter’, al jaar en dag in de figuur van bestuurslid Rik Verriest.

Cultuurschepen Blontrock liet nog weten dat het stadsbestuur voor deze 75ste verjaardag voorziet in extra financiële en logistieke ondersteuning en een aandenken.

Meer info op https://feestcomite-deverlorenhoek.be/