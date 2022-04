Feestcomité brengt ambiance terug naar Wingene

Komend weekend zal Wingene in rep en roer staan want de meikermis is terug van weggeweest, het is immers de eerste keer in twee jaar tijd dat het Gemeentelijk Feestcomité op kermiszondag 1 mei opnieuw een aanvullend feestprogramma organiseert.

Zondag 1 mei verwelkomt het Feestcomité om 16 uur de Wingense rock-coverband Bucht die daarna het podium overlaat aan Noise Tit, eveneens een coverband die rockmuziek brengt.

“Zoals de voorbije jaren ook het geval was, zal het podium en de daarbij horende dranktent de kermis wat extra opfleuren”, klinkt het bij Feestcomité-voorzitter Thomas De Groote.

Massale opkomst

Terwijl de allerkleinsten zich kunnen uitleven op de kermis, is iedereen van harte welkom op het Kerkplein van Wingene voor een vleugje muziek, een drankje en een babbel. Zo hoopt het Feestcomité opnieuw op een succesvolle organisatie. In september kon het Feestcomité tussen enkele coronagolven door een spetterend feest organiseren naar aanleiding van de avondmarkt en nu wordt opnieuw een massale opkomst verwacht in Wingene. (KDV)