Feest voor negende verjaardag nieuw Riethove

Op vrijdag 31 maart was het precies negen jaar geleden dat de bewoners van het oude naar het nieuwe Riethove in Oudenburg verhuisden. Die dag wordt jaarlijks feestelijk herdacht.

“Riethove speelt een cruciale rol in het leven van velen. In de eerste plaats uiteraard voor de bewoners, die dankzij de nieuwe kamers en de moderne gemeenschappelijke ruimten in een van de meest comfortabele en gezellige woonzorgcentra in onze regio verblijven”, zei Romina Vanhooren, schepen van Welzijn en voorzitter van het Bijzonder Comité. Ze had veel woorden van dank voor de medewerkers van Riethove en voor de vrijwilligers. Ze lichtte ook een tipje van de sluier over wat nog komt: “Binnenkort wordt deze zorgsite verder versterkt. In het masterplan van onze stad voorzien we de ontwikkeling van een nieuw welzijnshuis maar ook van een ontwikkeling van de tuin van het woonzorgcentrum. In die tuin zal plaats zijn voor volkstuinen, voor meer aandacht voor jullie comfort en voor, kortom, heel wat meer beleving.” (LIN)