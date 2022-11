Feest voor één jaar Buurtsalon Krombeke: “We blijven openstaan voor alle vragen en noden van de dorpsbewoners”

Het nieuwe buurtsalon in Krombeke werd eind oktober 2021 feestelijk geopend. Eén jaar later blikken alle partners heel tevreden terug op dit eerste werkingsjaar. “Het buurtsalon in Krombeke is echt de draaischijf van het dorp geworden”, zeggen schepenen Loes Vandromme en Bryan Vanderhaeghe.

“Eén van de belangrijkste redenen van het succes van het Buurtsalon is het feit dat we de dorpsbewoners van bij de start heel nauw betrokken hebben bij de plannen. We hielden daarbij rekening met de specifieke noden in Krombeke, maar we kunnen ook samenwerken met verschillende enthousiaste partnerorganisaties en stadsdiensten. Dat betekent een heel belangrijke meerwaarde voor ons Buurtsalon-concept”, zegt schepen Loes Vandromme.

Het Buurtsalon Krombeke startte vorig jaar op, in een moeilijke coronaperiode. “Geleidelijk aan kwam er steeds meer volk over de vloer. Sommige bezoekers komen ondertussen dagelijks langs om een kopje koffie te drinken, een babbeltje te slaan… Mensen van vzw De Lovie baten, onder begeleiding, het dorpspunt uit met een buurtwinkel en een ontmoetingsruimte”, vertelt schepen Bryan Vanderhaeghe. “Ze proberen ook zoveel mogelijk in te gaan op concrete vragen van de inwoners zoals het brengen van bloemen naar het kerkhof. Er ontstaat ook spontane burenhulp via het dorpspunt doordat mensen elkaar makkelijker vinden om bijvoorbeeld te carpoolen. Ondertussen zijn ook al een zevental vrijwilligers actief in het Buurtsalon”.

Samenwerkingen

“Vanuit ons dienstencentrum de BuurtBres worden dan weer vaak activiteiten georganiseerd die de drempel om langs te komen helpt verlagen. Zo zijn er bijvoorbeeld de maandelijkse digitale hulpsessies Kuj eki help’n waarbij inwoners langs kunnen komen bij vrijwilliger Danny met al hun ICT-vragen. We organiseren ook vaak in samenwerking met plaatselijke verenigingen zoals Samana en OKRA”, vult schepen Vandromme aan.

“Dankzij de ruime openingsuren van het dorpspunt, konden we ook de dienstverlening van de bib in Krombeke uitbreiden. Bijna dagelijks komen mensen langs om boeken te ontlenen. Ook de schoolkinderen komen regelmatig langs”, aldus schepen Vanderhaeghe. In het Buurtsalon kan je tevens terecht voor het gratis uitlenen van een tandem, riksja of bakfiets.

Verjaardagsactiviteiten

“Het Buurtsalon Krombeke is ondertussen een begrip geworden in het dorp. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren rusten. We blijven openstaan voor alle mogelijke vragen en noden van de dorpsbewoners en werken via een actieplan aan doelstellingen op langere termijn”, besluiten schepenen Vandromme en Vanderhaeghe.

Het éénjarig bestaan van het buurtsalon wordt op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 november uitgebreid gevierd met activiteiten in het dorpspunt van Krombeke. Op woensdag 2 november wordt er vanaf 11 uur samen aan tafel gegaan voor soep en pistolets in het dorpspunt. Doorlopend kan er een leuke wandelzoektocht voor jong en oud gedaan worden. Een quiznamiddag staat op het programma op donderdag 3 november om 14 uur. Op vrijdag 4 november is er een appelbeignetsnamiddag. Tussen 14 en 16 uur wordt er feest gevierd en worden er appelbeignets gebakken. Er zal ook kindergrime en livemuziek aanwezig zijn.