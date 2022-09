Feest voor de kranige 101-jarige Gabrielle ‘Gaby’ Gekiere uit Roeselare

Gaby Gekiere, geboren op 30 augustus 1921, blies op dezelfde dag 101 jaar later vele kaarsjes uit.

Schepen Stefaan Van Coillie feliciteerde, namens de stad en het Koningshuis, de kwieke 101-jarige in haar knus appartement langs de Meensesteenweg, waar ze bijna 40 jaar woont. Gaby beschikt ongetwijfeld over goede genen, want ze woont nog zelfstandig en kookt nog haar eigen potje met als specialiteit varkenswangetjes en gebraden kip. Ze vult nog dagelijks kruiswoordraadsels en sudoku’s met moeilijkheidsgraad 3 in en volgt het streek- en wereldnieuws niet alleen op tv, maar ook op haar tablet. Nieuws van familie en vrienden volgt ze via een Whats-

App groep. Ze werd als derde in een warm nest van zeven kinderen geboren op den Aap. Haar vader had een zelfstandige schrijnwerkerij, waar nu bloemenwinkel Art-Mosphère gevestigd is. Haar man (+ 1979) was kleermaker bij Gaston Deleye op de Onze-Lieve-Vrouwmarkt. Zelf baatte ze een kleerwinkel op de Zilverberg uit. Haar enige zoon Marc Bataillie woont met zijn echtgenote Marileen Lapeire in Beitem. Haar kleindochter Annelies woont met haar man en achterkleinkinderen Michelle en Niels in Merelbeke. Haar geheim recept om op die leeftijd nog zo vitaal te zijn? “Ik heb ne goeie moteur en een goeie dokteur en doe alles met mate.” Proficiat en op naar de 102! (AD)