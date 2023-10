Feest voor 85 jaar op de teller

In Molendries in Gits hebben de Ardooise en de Koolskampse 85-jarigen een feestje georganiseerd. De uitbundigheid van weleer is wat weg geëbd, maar de herinneringen ophalen uit het verleden was een leuke bezigheid voor de senioren die 1938 als geboortejaar lieten noteren. Deze pre-oorlogsgeneratie kon nog wat herinneringen opdiepen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook 85 jaar van vooruitgang op allerlei gebied was hun onderwerp van gesprek, al hadden ze het ook over die goede oude tijd zonder smartphone, toen een bezoek aan de bank nog eenvoudig en seniorvriendelijk was. En nu een afspraak binnen vijf jaar voor de happening der negentigers. (foto JM)