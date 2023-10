Feest voor 45 jaar ‘t Scharnier op 6 en 7 oktober in cc Ipso Facto: “Jeugdherinneringen delen”

J.O.C. ‘t Scharnier bereikt een nieuwe mijlpaal: het jeugdhuis bestaat 45 jaar en zal dit vieren tijdens een tweedaagse op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober in cc Ipso Facto. “Voor een keer verlaten we ons vertrouwde lokaal en plein, want we verwachten veel volk om met ons mee te feesten”, zegt Jamie Taffeiren, sedert twee jaar voorzitter in opvolging van Catoo Vanhooren.

De 45ste verjaardag van ‘t Scharnier, het jeugdhuis waar de Oudenburgse jongeren groot geworden zijn. En aan hun periode daar hebben ze ook heel veel fijne herinneringen overgehouden. Die herinneringen kunnen ze met elkaar delen tijdens de eerste dag van het feestweekend, op vrijdag 6 oktober vanaf 19 uur in cc Ipso Facto. “We nodigen iedereen die een hart voor ons Scharnier heeft, uit. Ook hopen we veel oud-voorzitters en oud-bestuursleden te mogen verwelkomen”, zegt voorzitter Jaimie Taffeiren. “Daarom starten we met een receptie, zodat er voldoende kan worden bijgepraat.”

“We kregen al bevestiging van vele oud-voorzitters. En natuurlijk hebben zij veel verhalen over de voorbije 45 jaar, met zeker die van de twee branden; in het lokaal in de Zandvoordsestraat en dat in de Mariastraat”, hoopt Jaimie.

Geschiedenis

Het ontstaan van het Oudenburgse jeugdhuis gaat terug naar 1978. In april van dat jaar kwam het café Stop 69, gelegen nabij de Zandvoordebrug, vrij. Het lag er vuil en verwaarloosd bij. “Enkele vrijwilligers spraken met de eigenaars van het pand en kwamen tot een overeenkomst om het op te lappen voor een jeugdhuis”, vertelt de huidige voorzitter.

Er werden nieuwe toiletten geïnstalleerd; stoelen, zetels, tafels, glazen, borden en koppen, bestekken tot zelfs gezelschapsspellen werden verzameld dankzij schenkingen van de Oudenburgenaars.

In mei 1978 was het jeugdontmoetingscentrum, toen nog zonder naam, een feit en werd het plechtig geopend dankzij een sterke achterban. De eerste beheerraad bestond uit Kristien Vandenbroucke (de eerste voorzitter), Marc Tanghe, Norbert Vandepoele, Daniël Vanmullem en Bart Nollet. Het jeugdhuis was in die eerste periode open op vrijdag- en zaterdagavond.

Noodlot

Tijdens de nacht van vrijdag 12 november 1982 sloeg het noodlot toe: het gebouw werd door een brand verwoest. Wat er precies gebeurd was, is nooit opgehelderd. Maar de Oudenburgse jeugd liet zich niet kennen en al op vrijdag 25 maart 1983 opende ‘t Scharnier zijn nieuwe lokaal in het voormalige café Suisse van de familie Vanslambrouck in de Mariastraat. In 1988 vierde het jeugdhuis zijn tienjarige bestaan met het vierdaagse Polderfestival.

“’t Scharnier is nog altijd een plaats waar jongeren graag samenkomen”

Maar in 1994 woedde ook daar een brand en moest ‘t Scharnier nogmaals op zoek naar een ander onderkomen. In september konden de jongeren hun intrek nemen in de refter van de voormalige gemeenteschool in de Hoogstraat en daar werd een nieuw jeugdhuis geïmproviseerd. De locatie werd serieus onder handen genomen en verbouwd tot wat nu nog altijd J.O.C. ‘t Scharnier is. Leuk weetje is dat de afbraakstenen van het eerste jeugdhuis gebruikt werden voor de toog en daar werd ook de datumsteun van het eerste lokaal in gemetseld.

Repkot

Intussen heeft het jeugdhuis een heus repetitielokaal. Een tiental vrijwilligers verbouwde in 2010-2011 het vroegere bureau om tot het Repkot. Vandaag, 45 jaar na de geboorte, is ‘t Scharnier nog altijd een plaats waar jongeren graag samenkomen, samen een pint drinken en mooie jeugdherinneringen maken.

Programma

Het feest op vrijdag 6 oktober, waarop iedereen gratis is uitgenodigd, wordt muzikaal opgeluisterd door Allie and The Roosters en De Constateurs. Zaterdag 7 oktober vindt het hoofdgebeuren van de 45 ste verjaardag plaats. Vanaf 14 tot 4 uur treden heel wat groepen op: Arguz, Eastwood, The Day Off, Liquid Molly en Motsus en Arson. Live-dj’s zijn M-Pulsive, Jellousy en Woebn. Kaarten kosten 18 euro aan de deur of 15 euro in voorverkoop tot vrijdagmiddag 6 oktober.