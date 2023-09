Feest voor 101-jarige Marie-Henriette

Op zaterdag 2 september werd de 101-jarige Marie-Henriette Decante met haar familie ontvangen op het gemeentehuis. Marie-Henriettte verblijft in WZC Rozenberg, maar is ondanks haar leeftijd nog enorm fit en helder van geest. Ze stond erop om de uitstap naar het gemeentehuis te maken.

Marie-Henriette is eigenlijk afkomstig uit Poperinge maar werd geboren in Antwerpen op 2 september 1922. Zij was gehuwd met André Verbeke. Marie-Henriette was van opleiding verpleegster en vroedvrouw maar dit beroep heeft ze slechts een paar jaar uitgeoefend. Ze verkaste vrij snel naar Tielt, waar ze een textielwinkel uitbaatte tot haar pensioen. Ze verhuisde vervolgens naar Koksijde, waar ze nog eens 40 jaar verbleef en waar ze met grote teugen genoot van het leven. Eenmaal op pensioen was er tijd voor wandelen, petanque spelen en ze volgde naar eigen zeggen ook nog danslessen. Zeven jaar geleden verkaste ze een laatste keer naar WZC Rozenberg in Oostrozebeke.

Een rustig leven

Marie-Henriette heeft twee kinderen: Rudi en Marianne. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Volgens Marie-Henriette heeft ze zich zeer goed aangepast aan het leven ik Rozenberg. “Ik ben geen moeilijk mens”, klinkt het. We vroegen de 101-jarige nog of er een geheim bestaat om nu al de oudste inwoner van Oostrozebeke te zijn. “Ik heb altijd zeer rustig geleefd en nooit stress gehad, maar ik heb vooral genoten van de mooie kanten van het leven”, kregen we te horen. (CLY)