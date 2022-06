Feest voor 100-jarige Marcella Fraeyman

Marcella Fraeyman, bewoonster van wzc Het Laar in Zwevezele, vierde zaterdag 18 juni haar honderdste verjaardag. Ze genoot met volle teugen van het feest en vooral van de taart en koffie.

Marcella is in Wingene in het gehucht ‘de Ratte’ opgegroeid en is de dochter van Kamiel en Elodie. Ze groeide op in een warm nest en ze liep school in de Godelieve school en dit tot ze 14 jaar was. Na het schoollopen hielp Marcella mee op de boerderij van haar ouders. Tijdens haar jeugdjaren verhuisde het gezin naar de Vromanstraat in Wingene. Marcella stapte op 28 januari 1945 in het huwelijksbootje met Marcel. Het koppel vond zijn thuis op de Hille. Ze werden ouders van zes kinderen. “Toen ik nog jong was, maakte ik graag lekkere desserts”, vertelt Marcella. “Mijn recepten worden nu nog altijd gebakken door mijn kinderen en kleinkinderen.”

Marcella is grootmoeder van 9 kleinkinderen en overgrootmoeder van maar liefst 17 achterkleinkinderen. Ze heeft hard gewerkt op de boerderij, was actief bezig met haar naai- en breiwerk en hielp graag andere mensen. Ze was ook enige tijd voorzitster van K.A.V. (nu Ferm). “Bij mijn vroegere thuis stond de deur voor iedereen open”, lacht Marcella. “Het was er de zoete inval en iedereen die kwam, kreeg een stukje taart en koffie.” Vorig jaar trok ze in bij WZC Het Laar. Marcella stelt het goed en geniet van de vele bezoekjes van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en de goede zorgen van het zorgpersoneel. (NS)