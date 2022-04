Feest voor 100-jarige André in Middelkerke

Voor André Verhaeghe, met sterke roots in Deerlijk, werd het een uitzonderlijk dag. Zaterdagmiddag kreeg hij het bezoek van twee burgemeesters om hem te feliciteren met zijn 100ste verjaardag. De eeuweling woont nu in Middelkerke en Jean-Marie Dedecker is zijn burgemeester.

Ook Claude Croes, burgemeester in Deerlijk was erbij. “André is zeer goed gekend in Deerlijk, heeft er familie en vrienden. Hij was tien jaar lid van de gemeenteraad en heeft via de oud-strijders nog veel contact met Deerlijk.” (MVD)