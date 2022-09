Feest op Callicanes met ‘Calecaenes Kerremese 2022’

Op de oude douanesite in Callecanes staat er op zaterdag 1 en zondag 2 oktober van alles te gebeuren tijdens ‘Calecaenes Kerremesse’. “In een authentieke spiegeltent staat genieten centraal! Muziek, proeven, ontdekken”, zegt Geert Gombeir.

“Vlak voor de afbraak van de oude gebouwen zet het Interreg-project Qualicanes nog eens de schijnwerpers op verschillende facetten van deze fascinerende grenszone. Onder de naam ‘Calecaenes Kerremesse’ keren we terug naar de jaren ’50”, zegt Geert Gombeir van het grensoverschrijdend project Qualicanes. “Na een zoektocht rond de historiek van de regio vonden we een verwijzing naar een wijkfeest met onder andere een Bal Blue (bal in een blauwe tent) op 31 juli 1955. Een week kermis met een schieting op de liggende wip, bolling, een kaartwedstrijd, een wielerwedstrijd en er was zelf een Callicanes-beker te winnen tijdens een heus voetbaltoernooi. Samen met een aantal lokale ondernemers blazen we deze traditie nieuw leven in.”

Opendeur

Een opendeur bij verschillende ondernemers staat op het programma op zaterdag 1 oktober vanaf 10 uur. “Bij Peter Steen, onder de naam Eco-Aktief 12, beantwoorden tal van leveranciers en aannemers je vragen. Je geniet er ook van een streekbier met bijhorend hapje en met live-muziek als ideale begeleiding. Peter brengt een eigenzinnig aanbod van natuurlijke bouw- en afwerkingsmaterialen”, vertelt Geert. “Bij Maison Leonie vind je een unieke collectie meubelen en decoratie. Als premium dealer van het gekende merk Riviera Maison bieden ze ieder seizoen een uitgebreid aanbod aan topdesign. Tijdens de opendeur zet Maison Leonie de wintercollectie in de kijker en worden de klanten verwend met een hapje en een drankje.” Een aankoop wordt die dag beloond met een goodiebag.

“Superette Terminus is één van de jongste telgen van de Terminus-familie. Je kan er een rijkelijke selectie artisanale producten vinden: vers vlees, bereide schotels, ambachtelijk brood, lokale groenten van bij de boer en streekgebonden lekkers. In de benedenverdieping ontdek je een mooie selectie wijnen en andere dranken en zelfs een heuse sigarenwinkel: ‘La Casa Del Tabaco’.”

Spiegeltent

Vanaf 18 uur worden de deuren van de spiegeltent geopend. “Je kan er al aperitieven en proeven van een beenhouwersplank in combinatie met de Picon Maison Terminus of één van de lekkere streekbieren van beide kanten van de grens. Geen kermis zonder lekker eten. De authentieke spiegeltent is hét decor voor een lekkere maaltijd met aandacht voor topproducten uit de grensregio”, vertelt Geert. “Pieter Verheyde en zijn team van restaurant Terminus verwennen je met het ‘Calecanes Kerremesse’-menu vanaf 19 uur. Geroosterd varkentje, streekgroentjes en ‘patatjes met de péle’. Per twee personen krijg je een 75cl fles bier van 3 Monts en dat alles voor 25 euro per persoon.” Inschrijven is verplicht en gebeurt via info@eventsoutsidethebox.be met duidelijke vermelding ‘maaltijd’.

“Met Les Papillons de Nuit brengen we vanaf 20 uur een groep uit Noord-Frankrijk met een breed repertoire: van Edith Piaf tot Serge Gainsbourg. Een concert vol muzikaal vuurwerk, beklijvende teksten en geniale solo’s. Dansen is toegelaten.”

Thûs Poperinge vzw

The Pink Band brengt om 11 uur een matinee-concert voor Thûs Poperinge vzw op zondag 2 oktober. “The Pink Band is niet alleen een verzameling van lokaal toptalent maar ook een groep die constant in beweging is. Sinds 1984 brengt The Pink Band muziek die aansluit bij de traditie van de grote dansorkesten van weleer. De formatie is uitgegroeid tot een Bigband met niet minder dan 19 ervaren muzikanten. Op vandaag worden de voortrekkers van het eerste uur bijgestaan door een jonge en dynamische groep muzikanten. De artistieke leiding ligt sinds 2020 in de handen van Elias Storme”, aldus Geert.

Calecanes Kerremesse schenkt alle opbrengst van dit concert aan Thûs Poperinge vzw. “Thus staat voor thuis, een warme en huiselijke omgeving. Waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terechtkunnen en zichzelf mogen zijn. Kunnen babbelen met lotgenoten. Zichzelf kunnen ontplooien met hun eigen sterktes en kwaliteiten. Een aantal mensen uit Abele hebben dit project opgestart en met deze steun willen we hen een duwtje in de rug geven.” Tickets kosten 5 euro met inbegrip van een picon. Inschrijven via info@eventsoutsidethebox.be met duidelijke vermelding ‘The Pink Band’. Alle activiteiten vinden plaats in een spiegeltent op de parking van Callecanes. Er kan worden opgereden via de ingang bij Maison Leonie.