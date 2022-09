‘FEEST!!’ moet inwoners weer naar buiten lokken

Onder de noemer ‘Blankenberge Feest’, organiseert Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge op zaterdag 24 september een ontmoetingsavond voor alle inwoners, samen met het stadsbestuur en lokale verenigingen. “Door corona zijn sommige verenigingen in een dip beland. Daar willen we met dit initiatief wat aan doen.”

‘FEEST!!’ is de naam van de happening waarmee een aantal Blankenbergse verenigingen op 24 september gezamenlijk naar buiten komt. Ze doen dat op initiatief van de Blankenbergse gidsenkring, die hen er na de twee moeilijke coronajaren een hart mee onder de riem wil steken. “Leden die afhaakten, inkomsten die plots volledig wegvielen… Verschillende Blankenbergse verenigingen zijn door corona in een stevige dip terechtgekomen, een aantal ervan werd intussen zelfs opgedoekt”, zegt Hugo Van Loocke, voorzitter van de gidsenkring. Ook het stadsbestuur was het idee volgens Van Loocke meteen genegen, hoewel het aanvankelijk eigenlijk gelanceerd werd naar aanleiding van 750 jaar Blankenberge in 2020.

Levend erfgoed

“Dan al speelden we met het idee om samen met de verenigingen een soort happening te organiseren, een leuk evenement voor en door de Blankenbergenaars. Want als erfgoedvereniging zijn we tenslotte ook met ons levend erfgoed begaan: de talrijke verenigingen die onze badstad rijk is”, zegt Marc Boussy. Door corona kwam daar dus niets van in huis, maar de vriendenkring neemt nu de draad weer op met ‘FEEST!!’ Dit zal plaatsvinden in het park voor het stadhuis, in de schaduw van de Sint-Antoniuskerk.

“Elk van de deelnemende verenigingen zal daar iets doen in het thema Blankenberge: toneel, muziek en dans, spelletjes, proeverijtjes met lokale producten, een boeiende presentatie… Zelf zullen we met de stadsgidsen een rondleiding geven in de kerk. Al wie een hart heeft voor Blankenberge kan gratis deelnemen; het is immers echt de bedoeling om na die twee jaar corona de Blankenbergenaars opnieuw wat dichter bij elkaar te brengen. We rekenen op jong en oud”, klinkt het.

Er zullen ook verschillende info-standjes staan van de verenigingen. “Maar het is niet de bedoeling om een infobeurs te organiseren, we willen er een echt ‘dorpsfeest onder de kerktoren’ van maken. De klemtoon ligt op de interactie tussen mensen, op de leuke ontmoetingen en het gezellig samenzijn”, besluit Hugo Van Loocke. (WK)